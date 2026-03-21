RRB ALP Answer Key 2026: रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती ALP परीक्षा आंसर-की जारी, Direct Link
RRB ALP CBT-1 Answer Key: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट ALP CBT-1 परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर की’ जारी करने के साथ ही अब ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ को भी आधिकारिक तौर पर खोल दिया है।
RRB ALP CBT-1 Answer Key: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट ALP CBT-1 परीक्षा की ‘प्रोविजनल आंसर की’ जारी करने के साथ ही अब ‘ऑब्जेक्शन विंडो’ को भी आधिकारिक तौर पर खोल दिया है। जो छात्र हाल ही में संपन्न हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल हुए थे, वे अब अपने उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि रेलवे द्वारा दिया गया कोई उत्तर गलत है या प्रश्न में कोई तकनीकी गलती है, तो वे आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट कैसे देखें?
उम्मीदवार अपनी संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की वेबसाइट या मुख्य पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in या क्षेत्रीय वेबसाइटों (जैसे RRB Chandigarh, Mumbai आदि) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'CEN 01/2025 (ALP) - Answer Key & Objection Link' पर क्लिक करें।
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि पासवर्ड के रूप में दर्ज करें।
4. लॉगिन करने के बाद आपकी व्यक्तिगत 'रिस्पॉन्स शीट' और 'मास्टर क्वेश्चन पेपर' स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा विकल्प चुना था और रेलवे ने किसे सही माना है।
आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया और शुल्क
यदि आपको किसी प्रश्न पर आपत्ति है, तो बोर्ड ने इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था तैयार की है। आपत्ति केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर 'Raise Objection' का विकल्प दिया गया है। प्रति प्रश्न आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को ₹50 (प्लस लागू बैंक शुल्क) का भुगतान करना होगा।
यदि बोर्ड द्वारा आपकी आपत्ति सही पाई जाती है और प्रश्न या उत्तर में सुधार किया जाता है, तो आपके द्वारा जमा किया गया ₹50 का शुल्क उसी बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा जिससे भुगतान किया गया था। गलत पाई गई आपत्तियों के लिए कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
जरूरी तारीखों का रखें ध्यान
रेलवे बोर्ड ने चेतावनी दी है कि आपत्ति दर्ज करने की विंडो केवल 26 मार्च 2026 एक निश्चित समय सीमा के लिए ही खुली रहेगी। इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद किसी भी माध्यम (ईमेल या पोस्ट) से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी समीक्षा पूरी कर लें।
क्या होगा अगला चरण?
प्राप्त सभी आपत्तियों की समीक्षा विषय एक्सपर्ट की एक समिति द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो उसके आधार पर ‘फाइनल आंसर की’ तैयार की जाएगी। इसके बाद ही CBT-1 का परिणाम घोषित किया जाएगा। जो उम्मीदवार CBT-1 में सफल होंगे, उन्हें अगले चरण यानी CBT-2 के लिए बुलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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