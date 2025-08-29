RPSC Teacher Vacancy : Rajasthan RPSC School Lecturer Recruitment Agriculture BEd must notification apply registration RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में एक और शिक्षक भर्ती, 500 वैकेंसी, BEd अनिवार्य, आवेदन 4 सितंबर से, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RPSC Teacher Vacancy : Rajasthan RPSC School Lecturer Recruitment Agriculture BEd must notification apply registration

RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में एक और शिक्षक भर्ती, 500 वैकेंसी, BEd अनिवार्य, आवेदन 4 सितंबर से

RPSC Teacher Vacancy : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर कृषि के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक लिए जाएंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 07:55 AM
share Share
Follow Us on
RPSC Vacancy 2025: राजस्थान में एक और शिक्षक भर्ती, 500 वैकेंसी, BEd अनिवार्य, आवेदन 4 सितंबर से

RPSC Teacher Vacancy : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल लेक्चरर कृषि (स्कूल शिक्षा) के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में बाद में सही समय पर सूचित कर दिया जाएगा। इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा से होगा।

योग्यता

यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि/बागवानी में चार वर्षीय स्नातक डिग्री और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि/बागवानी के संबंधित विषय में पीजी डिग्री तथा बी.एड।

वेतन- पे-बैण्ड- पे-मैट्रिक्स लेवल L-12 (ग्रेड पे -4800/-) ।

आयु सीमा

दिनांक 01.01.2026 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2022 में विज्ञापित किये गये थे जिसके तहत आयु की गणना का आधार 01.01.2023 रखा गया था। इस बाद इन पदों के लिए कोई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया। ऐसे में जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2026 को ओवरएज हो रहे है, उन्हें नियमों में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

अधिकतम आयु में देय छूट

राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष - 5 वर्ष

राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला- 10 वर्ष

सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला- 5 वर्ष

विधवा एवं विभिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला- अधिकतम आयु सीमा नहीं

ये भी पढ़ें:6500 राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के योग्यता नियम बदले, आवेदन 19 से

कैसे करें आवेदन

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply online link को

Click का अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment

Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। प्रथम बार One Time Registration (OTR) करने हेतु अभ्यर्थी के नाम, पिता के

नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी / समकक्ष परीक्षा एवं आधार कार्ड के विवरण का इन्फ्राज एवं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में OTR किया जा चुका है, वे अभ्यर्थी एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps

(G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर अपने OTR नंबर/संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें।

नोटिफिकेशन देखें 

- अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर करने से पर्सनल ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सैकण्डरी/समकक्ष परीक्षा का विवरण एवं आधार कार्ड के विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। अतः OTR करने से पूर्व आधार / SSO प्रोफाइल में अंकित विवरण का शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियों से सावधानिपूर्वक मिल सुनिश्चित कर लेवे। यदि इसमें कोई अन्तर है तो आधार कार्ड/SSO ID की प्रविष्टियों में आवश्यक संशोधन कराने के बाद ही ओटीआर व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की कार्यवाही करें।

RPSC RPSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।