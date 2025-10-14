RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: सांख्यिकी अधिकारी के 113 पदों पर निकली भर्ती, 28 अक्टूबर से कर सकेंगे आवेदन

संक्षेप: RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सांख्यिकी अधिकारी पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 113 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

RPSC Statistical Officer Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (Statistical Officer) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 113 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को 26 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.inपर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता- अर्थशास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर डिग्री।

या सांख्यिकी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री,

या सांख्यिकी में पेपर के साथ गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री,

या सांख्यिकी के साथ वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर डिग्री,

या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम.एससी. (कृषि) सांख्यिकी या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी योग्यता

और

वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा प्रदान किया गया सर्टिफिकेट (राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित आरएस-सीआईटी पाठ्यक्रम) या राजस्थान सरकार के सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट के समकक्ष घोषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया गया कोई अन्य सर्टिफिकेट।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है।

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।