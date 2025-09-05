RPSC SI Vacancy : राजस्थान एसआई भर्ती की लास्ट डेट करीब, 4 लाख से ज्यादा आवेदन, वैकेंसी वर्गीकरण जारी
RPSC SI Vacancy : राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। 1015 पदों के लिए 10 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हुए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 है। ऐसे में जिन इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
रिक्त पदों का ब्योरा
सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896
सब इंस्पेक्टर (एपी) सहरिया - 4
सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25
सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26
प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64
कुल - 1015
योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।
आयु सीमा- 20 वर्ष से 25 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को तीन साल की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
कद काठी
राजस्थान पुलिस एसआई के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। वहीं सीना 81 सेमी और 5 सेमी फूलने के बाद 86 सेमी होनी चाहिए।
वेतन - पे मैट्रिक्स लेवल - 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)
चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार ।
आवेदन फीस - 600 रुपये
एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमीलेयर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सहरिया - 400 रुपये
दिव्यांग- 400 रुपये