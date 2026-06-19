RPSC SI Result 2026 OUT, Direct Link: राजस्थान SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 20,455 अभ्यर्थी सफल, डाउनलोड लिंक
RPSC SI Result Link: आरपीएससी (RPSC) ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। कुल 20,455 अभ्यर्थियों ने फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालीफाई किया है।
RPSC Rajasthan Police SI Result Direct Link: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर ने सब-इंस्पेक्टर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 (RPSC SI Exam 2025) के लिखित परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर बनकर राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अपना योगदान देने का ख्वाब देख रहे हजारों युवाओं का इंतजार आज खत्म हो गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब बिना किसी देरी के आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी सफलता का स्टेटस और मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
20 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी अगले दौर में, 1,744 उम्मीदवार रेस से बाहर
आयोग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर कुल 20,455 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए सफल घोषित किया गया है। अब इन सभी उम्मीदवारों को मैदान पर अपनी शारीरिक ताकत और दौड़-भाग का दम दिखाना होगा।
दूसरी ओर, इस रिजल्ट से जुड़ी एक बड़ी और कड़ी प्रशासनिक अपडेट यह भी है कि कुल 1,744 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार, इन उम्मीदवारों को परीक्षा के नियमों, ओएमआर शीट (OMR Sheet) से जुड़ी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने या न्यूनतम योग्यता अंक हासिल न कर पाने के कारण इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया कुल 1086 पदों के लिए आयोजित की जा रही है।
अब शुरू होगी फिजिकल टेस्ट की असली परीक्षा
लिखित परीक्षा पास करने वाले 20 हजार से अधिक उम्मीदवारों के लिए सब-इंस्पेक्टर बनने के सफर में शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस परीक्षा के तहत उम्मीदवारों की दौड़, लंबी कूद और अन्य शारीरिक मापदंडों का परीक्षण किया जाएगा। आरपीएससी जल्द ही फिजिकल टेस्ट की तारीखों और सेंटरों की घोषणा करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आज से ही सुबह-शाम मैदान पर अपनी दौड़ और फिजिकल फिटनेस की तैयारी को दोगुना कर दें।
RPSC SI 2025 का रिजल्ट ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए बेहद सरल स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की पीडीएफ लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए "News and Events" वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
3. यहां आपको "Result Preamble and Cutoff Marks for Sub Inspector Comb. Comp. Exam 2025" का सीधा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
4. क्लिक करते ही चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर वाली एक विस्तृत पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी।
5. इस लिस्ट में अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए Ctrl + F (कंप्यूटर पर) या सर्च बार (मोबाइल पर) का उपयोग करें। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप फिजिकल टेस्ट के लिए योग्य हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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