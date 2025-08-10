RPSC SI Recruitment 2025 Applications for 1015 sub-inspector vacancies begins today sarkari naukri RPSC SI Vacancy 2025: ग्रैजुएट फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी! 1000 से अधिक सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन प्रकिया शुरू, Career Hindi News - Hindustan
RPSC SI Vacancy 2025: ग्रैजुएट फ्रेशर्स के लिए खुशखबरी! 1000 से अधिक सब इंस्पेक्टर पदों के लिए आवेदन प्रकिया शुरू

RPSC SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आज 10 अगस्त 2025 से राजस्थान पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI)/प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए आवेदन प्रकिया शुरू कर दी गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 05:59 AM
Rajasthan Police SI Recruitment 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आज 10 अगस्त 2025 से राजस्थान पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (SI)/प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए आवेदन प्रकिया शुरू कर दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2025 रात 12 बजे तक निर्धारित की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

वैकेंसी डिटेल्स-

सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896 पद

सब इंस्पेक्टर (एपी) संहरिया - 4 पद

सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25 पद

सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26 पद

प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64 पद

कुल पद - 1015 पद

शैक्षणिक योग्यता -

आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

RPSC SI Recruitment 2025 Notification Link

आयु सीमा-

20 वर्ष से 25 वर्ष। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों को तीन साल की छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

कद काठी-

राजस्थान पुलिस एसआई के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। वहीं सीना 81 सेमी और 5 सेमी फूलने के बाद 86 सेमी होनी चाहिए।

वेतन - पे मैट्रिक्स लेवल 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार ।

आवेदन शुल्क-

1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

