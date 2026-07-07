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RPSC SI री-एग्जाम में शामिल हो सकेंगे 2021 भर्ती के सभी अभ्यर्थी; कल से करें आवेदन फॉर्म अपडेट

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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RPSC SI Re-Exam 2026: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरपीएससी ने एसआई भर्ती 2021 के सभी अभ्यर्थियों को 20 सितंबर की पुनः परीक्षा में बैठने की अनुमति दी है। उम्मीदवार 8 से 22 जुलाई तक अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हैं।

RPSC SI री-एग्जाम में शामिल हो सकेंगे 2021 भर्ती के सभी अभ्यर्थी; कल से करें आवेदन फॉर्म अपडेट

RPSC SI Re Exam 2026: राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 20 सितंबर 2026 को होने वाली एसआई भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा को लेकर एक निर्णय लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ द्वारा 2 जुलाई 2026 को जारी किए गए आदेश के बाद, आयोग ने वर्ष 2021 की भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट्स को इस री-एग्जाम में अस्थायी रूप से शामिल होने का मौका दिया है। यानी, जिन छात्रों ने उस समय फॉर्म भरा था, वे सभी फिर से परीक्षा दे पाएंगे।

8 से 22 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल; इन बातों का रखें विशेष ध्यान

परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 के बीच अपने आवेदन फॉर्म में कुछ आवश्यक जानकारियां अपडेट करनी होंगी। हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 8 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार पहले ही अपना आवेदन अपडेट कर लिया है, उन्हें दोबारा कोई संशोधन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी।

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ओटीआर में केवाईसी (KYC) और लाइव फोटो अपलोड करना है अनिवार्य

आवेदन को सफलतापूर्वक अपडेट करने के लिए आयोग ने कुछ कड़े और बेहद जरूरी नियम बनाए हैं, जिनका पालन न करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  1. सबसे पहले अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी (SSO ID) से लॉगिन कर 'माय रिक्रूटमेंट' (My Recruitment) सेक्शन में जाना होगा।

2. वहां आवेदन अपडेट करने से पहले अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) में केवाईसी (KYC) प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

3. इस बार ओटीआर में उम्मीदवार को अपनी लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और सिग्नेचर अपलोड करना पूरी तरह अनिवार्य किया गया है।

4. इसके बाद ही आवेदन फॉर्म में आवश्यक संशोधन किए जा सकेंगे। अंत में स्क्रीन पर आने वाले सेल्फ-डिक्लरेशन को स्वीकार करना होगा।

5. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) से वेरिफिकेशन करना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही आवेदन फाइनल सबमिट माना जाएगा।

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केवल सीमित जानकारियों में सुधार, योग्यता और सिलेबस रहेगा पुराना

छात्रों को यह ध्यान रखना होगा कि वे अपने पुराने फॉर्म में केवल सीमित बदलाव ही कर सकते हैं। आवेदन में केवल मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पत्राचार का पता, लाइव फोटो, अंगूठे का निशान और सिग्नेचर ही बदले जा सकेंगे। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण जैसी मूल जानकारियों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। भर्ती की पात्रता शर्तें 3 फरवरी 2021 के ओरिजनल नोटिफिकेशन और 7 जून 2021 के संशोधन पत्र के अनुसार ही रहेंगी। साथ ही, परीक्षा का सिलेबस भी 22 मई 2026 को जारी प्रेस नोट के मुताबिक ही रहने वाला है।

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Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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