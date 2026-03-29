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RPSC SI Exam City OUT, Link : राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम सिटी जारी, डाउनलोड लिंक

Mar 29, 2026 09:55 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RPSC SI Exam City OUT, Link : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने SI परीक्षा 2025 की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा जिला आवंटित हुआ है। 

RPSC SI Exam City OUT, Link : राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम सिटी जारी, डाउनलोड लिंक

RPSC SI Exam City OUT, Link : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2025 की एग्जाम सिटी जारी कर दी है। परीक्षार्थी rpsc.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकते हैं कि उन्हें कौन सा जिला आवंटित हुआ है। अभ्यर्थी अपने एग्जाम सिटी की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 अप्रैल को वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अपलोड होंगे। इनमें विशेष क्यूआर कोड भी होंगे। एग्जाम सिटी व एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की डिटेल्स डालनी होगी। परीक्षा में परीक्षा में 7.70 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आयोग की ओर से यह परीक्षा अजमेर सहित प्रदेश के 41 शहरों में कराई जाएगी।

दो चरणों में होगी परीक्षा

परीक्षा 5 एवं 6 अप्रैल को दो चरणों में होगी। दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के प्रश्न-पत्र की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ओएमआर शीट में पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

रिक्त पदों का ब्योरा

सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896

सब इंस्पेक्टर (एपी) सहरिया - 4

सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25

सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26

प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64

कुल - 1015

कद काठी

राजस्थान पुलिस एसआई के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। वहीं सीना 81 सेमी और 5 सेमी फूलने के बाद 86 सेमी होनी चाहिए।

वेतन - पे मैट्रिक्स लेवल - 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार ।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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