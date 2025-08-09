rpsc si exam 2026 application start eligibility details 2026 में होगी RPSC SI परीक्षा, आवेदन कल से शुरू-जानिए कौन कर सकता है अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़rpsc si exam 2026 application start eligibility details

राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और सुनहरी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के कुल 1015 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 9 Aug 2025 01:58 PM
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और सुनहरी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के कुल 1015 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त 2025 से शुरू होंगे, जबकि आखिरी तारीख 8 सितंबर 2025 तय की गई है।

खास बात यह है कि परीक्षा की संभावित तिथि 5 अप्रैल 2026 घोषित की गई है। यानी अभ्यर्थियों के पास अब तैयारी के लिए भरपूर समय है। लेकिन इस नई भर्ती पर भी साल 2021 की SI भर्ती में हुए पेपर लीक का साया बरकरार है।

भर्ती से जुड़ी अहम बातें:

• पदों की संख्या: 1015 (SI व प्लाटून कमांडर)

• आवेदन की शुरुआत: 10 अगस्त 2025

• आवेदन की अंतिम तिथि: 8 सितंबर 2025

• एग्जाम की संभावित तारीख: 5 अप्रैल 2026

• चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा + इंटरव्यू

• परीक्षा पैटर्न: दो पेपर, हर पेपर 200 अंक का, बहुविकल्पीय प्रश्न

• परीक्षा मोड: ऑफलाइन या ऑनलाइन (MCQ बेस्ड)

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

• किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री अनिवार्य है।

• अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू से पहले तक डिग्री पूरी होनी चाहिए।

• आयु सीमा: 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष।

• खास बात यह है कि 2021 की भर्ती के मद्देनज़र कैंडिडेट्स को 3 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है।

2021 की भर्ती पर अब तक पेपर लीक का साया

गौरतलब है कि RPSC ने साल 2021 में 859 पदों पर SI और प्लाटून कमांडर की भर्ती निकाली थी। लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे और मामला एसओजी तक पहुंच गया। जांच में कई खुलासे हुए, ट्रेनी SI सहित कई लोग गिरफ्तार हुए।

इस पूरे घटनाक्रम पर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुईं। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। इसके बाद 10 जनवरी 2025 को पुलिस मुख्यालय ने भर्ती की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी, जो अब तक बरकरार है।

युवाओं के लिए सुनहरा मौका: इन भर्तियों पर भी ध्यान दें

राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में भर्तियों की झड़ी लग गई है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए शानदार मौके हैं:

1. सहायक कृषि अभियंता (281 पद) – अंतिम तारीख: 26 अगस्त 2025

2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (64 पद) – अंतिम तारीख: 13 अगस्त 2025

3. पशु चिकित्सा अधिकारी (1100 पद) – अंतिम तारीख: 3 सितंबर 2025 | परीक्षा: 19 अप्रैल 2026

आने वाली दो बड़ी भर्तियां

1. प्राध्यापक एवं कोच (3225 पद): आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर तक

2. वरिष्ठ अध्यापक (6500 पद): आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर तक

