Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RPSC : राजस्थान SI आंसर-की जारी, 7.70 लाख अभ्यर्थियों में से कितनों ने दी थी परीक्षा

Apr 08, 2026 12:40 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे देख सकते हैं।

RPSC : राजस्थान SI आंसर-की जारी, 7.70 लाख अभ्यर्थियों में से कितनों ने दी थी परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया गया था। यदि किसी अभ्यर्थी को जारी मॉडल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति है तो वह 8 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लिंक के माध्यम से आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ई-मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से किया जा सकता है। ऑनलाइन आपत्ति का लिंक 10 अप्रैल रात्रि 12 बजे के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।

यह हैं जरूरी निर्देश

- आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी, अन्य माध्यम मान्य नहीं होंगे।

- आपत्तियां मॉडल प्रश्नपत्र के क्रम अनुसार ही दर्ज करनी होंगी।

- प्रामाणिक (स्टैंडर्ड) पुस्तकों के प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

- बिना प्रमाण के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- केवल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की आपत्तियां ही मान्य होंगी।

ये भी पढ़ें:RPSC पेपर में असली अभ्यर्थी की जगह बैठा सॉल्वर; SOG ने 2 साल बाद दबोचा
ये भी पढ़ें:RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जेल में ही रहेंगे
ये भी पढ़ें:भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, RPSC अब हर भर्ती परीक्षा के नंबर करेगा सार्वजनिक

40 फीसदी ने नहीं दी परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि दो दिन तक चली यह परीक्षा, जिसके लिए 7.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, राज्य के 26 जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पहले सत्र में जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी के लिए हुआ, कुल 61.56 फीसदी उम्मीदवार शामिल हुए, वहीं दूसरे सत्र में जो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 'सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान' के लिए हुआ, कुल 61.12% उम्मीदवार उपस्थित रहे। पहले सत्र में शामिल हुए कुल 1,690 उम्मीदवार दूसरे सत्र में अनुपस्थित रहे। धौलपुर में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। पहले सत्र में 73.86% और दूसरे सत्र में 73.66%। जयपुर में, पहले सत्र में 56.3% और दूसरे सत्र में 55.89% उम्मीदवार शामिल हुए। छह ज़िलों—जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सीकर और झुंझुनू—में उपस्थिति 60% से कम रही।

रिक्त पदों का ब्योरा

सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896

सब इंस्पेक्टर (एपी) सहरिया - 4

सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25

सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26

प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64

कुल - 1015

कद काठी

राजस्थान पुलिस एसआई के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। वहीं सीना 81 सेमी और 5 सेमी फूलने के बाद 86 सेमी होनी चाहिए।

वेतन - पे मैट्रिक्स लेवल - 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार ।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
RPSC
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।