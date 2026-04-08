RPSC : राजस्थान SI आंसर-की जारी, 7.70 लाख अभ्यर्थियों में से कितनों ने दी थी परीक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे देख सकते हैं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर इसे देख सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया गया था। यदि किसी अभ्यर्थी को जारी मॉडल उत्तरकुंजी पर कोई आपत्ति है तो वह 8 से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। अभ्यर्थियों को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल में उपलब्ध क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लिंक के माध्यम से आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति के लिए 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ई-मित्र कियोस्क या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से किया जा सकता है। ऑनलाइन आपत्ति का लिंक 10 अप्रैल रात्रि 12 बजे के बाद निष्क्रिय हो जाएगा।
यह हैं जरूरी निर्देश
- आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी, अन्य माध्यम मान्य नहीं होंगे।
- आपत्तियां मॉडल प्रश्नपत्र के क्रम अनुसार ही दर्ज करनी होंगी।
- प्रामाणिक (स्टैंडर्ड) पुस्तकों के प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
- बिना प्रमाण के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- केवल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की आपत्तियां ही मान्य होंगी।
40 फीसदी ने नहीं दी परीक्षा
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि दो दिन तक चली यह परीक्षा, जिसके लिए 7.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, राज्य के 26 जिलों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पहले सत्र में जो सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी के लिए हुआ, कुल 61.56 फीसदी उम्मीदवार शामिल हुए, वहीं दूसरे सत्र में जो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 'सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान' के लिए हुआ, कुल 61.12% उम्मीदवार उपस्थित रहे। पहले सत्र में शामिल हुए कुल 1,690 उम्मीदवार दूसरे सत्र में अनुपस्थित रहे। धौलपुर में सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। पहले सत्र में 73.86% और दूसरे सत्र में 73.66%। जयपुर में, पहले सत्र में 56.3% और दूसरे सत्र में 55.89% उम्मीदवार शामिल हुए। छह ज़िलों—जयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सीकर और झुंझुनू—में उपस्थिति 60% से कम रही।
रिक्त पदों का ब्योरा
सब इंस्पेक्टर (एपी) - 896
सब इंस्पेक्टर (एपी) सहरिया - 4
सब इंस्पेक्टर (एपी) अनुसूचित क्षेत्र - 25
सब इंस्पेक्टर (आईबी) - 26
प्लाटून कमांडर (आरएसी)- 64
कुल - 1015
कद काठी
राजस्थान पुलिस एसआई के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। वहीं सीना 81 सेमी और 5 सेमी फूलने के बाद 86 सेमी होनी चाहिए।
वेतन - पे मैट्रिक्स लेवल - 11 (ग्रेड पे- 4200 रुपये)
चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी), साक्षात्कार ।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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