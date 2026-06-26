Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: राजस्थान शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी, 6500 से बढ़कर 10537 हुए पद

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब ये भर्ती 10 हजार 537 पदों पर होगी।

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: राजस्थान शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी, 6500 से बढ़कर 10537 हुए पद

राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब ये भर्ती 10 हजार 537 पदों पर होगी। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 6500 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। भर्ती के दायरे में अब पहले से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा।

बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 07/2025-26 के तहत आयोजित की जा रही है। भर्ती की घोषणा के समय 10 विषयों में कुल 6500 पद निर्धारित किए गए थे।

बता दें कि सबसे अधिक बढ़ोतरी विज्ञान, हिन्दी, गणित और अंग्रेजी विषयों में हुई है। आयोग यह भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक आयोजित करेगा। इन चार विषयों में ही 3216 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं, जो कुल वृद्धि का बड़ा हिस्सा है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, 20,455 अभ्यर्थी सफल, Link

विषयवार पदों की नई स्थिति

विषय- पहले पद- संशोधित पद- वृद्धि

हिन्दी- 1052- 1865- 813

अंग्रेजी- 1305- 2007- 702

संस्कृत- 940- 1323- 383

गणित- 1385- 2181- 796

विज्ञान- 1355- 2260- 905

सामाजिक विज्ञान- 401- 802- 401

उर्दू- 48- 82- 34

पंजाबी- 11- 14- 3

सिंधी- 2- 2- 0

गुजराती- 1- 1- 0

कुल- 6500- 10,537- 4037

आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया की बाकी सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। यानी आवेदन, पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:LLB पास युवाओं के लिए खुशखबरी, 371 सरकारी नौकरी पदों पर अभी करें अप्लाई

अभ्यर्थियों को मिली राहत, चयन के बढ़े अवसर

पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों में उत्साह है। उनका मानना है कि अब पहले के मुकाबले अधिक उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ेगी। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे संशोधित वर्गवार पदों का विवरण देखने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र जरूर देखें। भर्ती प्रक्रिया की अन्य सभी शर्तें और व्यवस्थाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी। माना जा रहा है कि पदों में बढ़ोतरी से शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने में मदद मिलेगी।

चयन कैसे होगा

रिटन एग्जाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एग्जाम पैटर्न :
पेपर - 1 :
सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान राजस्थान का करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 :

संबंधित विषय में सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में टीचिंग मैथड की जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट

मार्क्स : 300

ये भी पढ़ें:LLB पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, 371 पदों पर निकली सरकारी नौकरी
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
RPSC
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।