RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy: राजस्थान शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी, 6500 से बढ़कर 10537 हुए पद

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब ये भर्ती 10 हजार 537 पदों पर होगी।

राजस्थान में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 में 4037 पदों की बढ़ोतरी की है। अब ये भर्ती 10 हजार 537 पदों पर होगी। इसके लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पहले 6500 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। भर्ती के दायरे में अब पहले से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा।

बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 07/2025-26 के तहत आयोजित की जा रही है। भर्ती की घोषणा के समय 10 विषयों में कुल 6500 पद निर्धारित किए गए थे।

बता दें कि सबसे अधिक बढ़ोतरी विज्ञान, हिन्दी, गणित और अंग्रेजी विषयों में हुई है। आयोग यह भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई तक आयोजित करेगा। इन चार विषयों में ही 3216 अतिरिक्त पद जोड़े गए हैं, जो कुल वृद्धि का बड़ा हिस्सा है।

विषयवार पदों की नई स्थिति विषय- पहले पद- संशोधित पद- वृद्धि

हिन्दी- 1052- 1865- 813

अंग्रेजी- 1305- 2007- 702

संस्कृत- 940- 1323- 383

गणित- 1385- 2181- 796

विज्ञान- 1355- 2260- 905

सामाजिक विज्ञान- 401- 802- 401

उर्दू- 48- 82- 34

पंजाबी- 11- 14- 3

सिंधी- 2- 2- 0

गुजराती- 1- 1- 0

कुल- 6500- 10,537- 4037

आयोग ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया की बाकी सभी शर्तें और नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। यानी आवेदन, पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य प्रावधानों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

अभ्यर्थियों को मिली राहत, चयन के बढ़े अवसर पदों की संख्या बढ़ने से अभ्यर्थियों में उत्साह है। उनका मानना है कि अब पहले के मुकाबले अधिक उम्मीदवारों के चयन की संभावना बढ़ेगी। आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे संशोधित वर्गवार पदों का विवरण देखने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र जरूर देखें। भर्ती प्रक्रिया की अन्य सभी शर्तें और व्यवस्थाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी। माना जा रहा है कि पदों में बढ़ोतरी से शिक्षा विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने में मदद मिलेगी।

चयन कैसे होगा रिटन एग्जाम के बेसिस पर मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एग्जाम पैटर्न :

पेपर - 1 :

सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान राजस्थान का करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 :

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प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट