RPSC Result : राजस्थान आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती के 225 पदों के लिए केवल 6 पास, देखें कटऑफ

RPSC School Lecturer Result 2025 : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के तहत राजनीति विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट में 225 पदों पर सभी केटेगरी में से केवल 6 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इस भर्ती में 219 पद खाली रह गए हैं। एग्जाम 45 हजार 674 अभ्यर्थियों ने दिया था। केवल 2 प्रतिशत योग्य अभ्यर्थी मिल सके हैं। वहीं परिणाम के अंतर्गत आयोग द्वारा 10 फीसदी से अधिक प्रश्नों में पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 386 अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर अलग से आयोग की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार के निर्देशों के बाद आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं के सर्विस रूल बदलकर न्यूनतम 40 फीसदी क्वालिफाइंग मार्क्स का नियम लागू किया है। इसी वजह से ऐसा रिजल्ट आया है।

रिजल्ट में सभी वर्गों की कटऑफ के आगे एनए (NA) लिखा गया है।

आयोग सचिव ने बताया कि यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित करने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है। यह चयन सूची अथवा वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी।

आरपीएससी ने 25 अक्टूबर 2024 को 2202 पदों के लिए स्कूल व्याख्याता एवं कोच भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें पॉलिटिकल साइंस के 225 पद विज्ञापित किए गए थे। इसकी परीक्षा 5 जुलाई को हुई थी। पंजीकृत 84 हजार 846 अभ्यर्थियों में से 45 हजार 674 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।

परीक्षा की विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरने होंगे। विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का लिंक 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 (रात्रि 11.59) तक खोला जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन तथा दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच —

विचारित सूची में अस्थाई रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माय रिक्रूटमेंट-डीटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी- अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। विस्तृत आवेदन-पत्र व दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग (माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।