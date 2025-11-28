Hindustan Hindi News
RPSC : राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यता से संगीता आर्य ने दिया इस्तीफा

संगीता आर्य ने शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। ईओ भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते उनका नाम विवादों में आया था। वह राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिन निरंजन आर्य की पत्नी हैं।

Fri, 28 Nov 2025 02:49 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
संगीता आर्य ने शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। आरपीएससी में उनका कार्यकाल अक्टूबर 2026 तक था। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के चलते उनका नाम विवादों में आया था।

ईओ भर्ती में रिश्वत लेने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को संगीता आर्या से पूछताछ करनी थी लेकिन 10 नवंबर को वह पेश नहीं हो सकी थीं। एसीबी के सामने पेश होने के लिए उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। उन्होंने आरपीएससी में चल रहे इंटरव्यू में व्यस्त होने के कारण एसीबी के समक्ष पेश होने से इनकार किया था।

संगीता आर्य और मंजू शर्मा के घर एसीबी ने डाली थी रेड

एसीबी यह जांच वर्ष 2023 में दर्ज मामले में कर रही है। इसी मामले में एसीबी ने घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोपाल केसावत व अन्य को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने ईओ भर्ती पास कराने के नाम पर 18.5 लाख रुपये की रिश्वत ली थी। एसीबी ने सितंबर 2023 में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिसमें आरपीएससी सदस्य संगीता आर्य व तत्कालीन सदस्य मंजू शर्मा को क्लीन चिट दी थी। संगीता आर्य और मंजू शर्मा के घर पर भी एसीबी ने छापेमारी भी की थी।

आपको बता दें कि संगीता आर्य राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिन निरंजन आर्य की पत्नी हैं। पाली जिले की सोजत तहसील से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। संगीता आर्य की पति निरंजन आर्य भी विधानसभा चुनाव 2024 में सोजत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हार चुके है।

गहलोत सरकार के समय संगीता आर्य और कुमार विश्वास की पत्नी को आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था।

