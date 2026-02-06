RPSC : आरपीएससी ने पहली बार जारी किए भर्ती परीक्षा के नंबर, RAS से की शुरुआत, देखें टॉप 50 के अंक
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली मर्तबा किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले अंक जारी किए हैं। अब आयोग भर्ती परीक्षाओं में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पूरे नंबर बताएगा। RAS से यह शुरुआत की गई है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पहली मर्तबा किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिले अंक जारी किए हैं। अब आयोग भर्ती परीक्षाओं में सफल होने वाले सभी उम्मीदवारों के पूरे नंबर बताएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी किए। इन उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में मिले नंबर वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं।
आयोग सचिव ने कहा, 'साक्षात्कार के बाद जारी किए गए परिणाम में जो अभ्यर्थी सफल रहे हैं, वे अब अपने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आयोग द्वारा यह निर्णय भी लिया गया है, कि आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं जिनका अंतिम परिणाम जारी होना शेष है अथवा भविष्य में आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं में भी संबंधित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किए जाने के पश्चात सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे।'
आरपीएसससी आरएएस कुल चयनित 2166 अभ्यर्थियों में से 55.86 प्रतिशत कैंडिडेट्स ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा 2023 टॉप 50 उम्मीदवारों के अंक
रैंक | नाम | मेन्स परीक्षा | इंटरव्यू | कुल मार्क्स |
1-- कुशल चौधरी | 355.75 | 50 | 405.75
2-- अंकिता पाराशर | 352.50 | 44 | 396.50
3-- परमेश्वर चौधरी | 357.25 | 39 | 396.25
4-- रंजन कुमार शर्मा | 330.75 | 58 | 388.75
5-- विक्रम सिंह खीरिया | 328.75 | 58 | 386.75
6-- राशि कुमावत | 340.75 | 45 | 385.75
7-- अंजनी कुमार | 334.25 | 50 | 384.25
8-- प्रदीप सहारण | 333.00 | 50 | 383.00
9-- कमल चौधरी | 323.75 | 55 | 378.75
10-- विकास सियाग | 320.50 | 58 | 378.50
11-- कुलदीप कुमावत | 318.75 | 59 | 377.75
12-- ऋछपाल गोदारा | 311.25 | 65 | 376.25
13-- मदन लाल देलू | 318.75 | 57 | 375.75
14-- बलवीर ढाका | 315.50 | 60 | 375.50
15-- अवन्तिका | 325.25 | 50 | 375.25
16-- प्रियंका चौधरी | 330.25 | 45 | 375.25
17-- महेन्द्र कुमार यादव | 321.00 | 54 | 375.00
18-- करण कुमार मेघवंशी | 329.00 | 46 | 375.00
19-- राजेन्द्र प्रसाद स्वामी | 330.00 | 45 | 375.00
20-- अशोक गोआर | 319.50 | 55 | 374.50
21-- नेहा भोजवानी | 316.25 | 58 | 374.25
22-- दयाल राम ढाका | 331.00 | 43 | 374.00
23-- विकास चौधरी | 316.00 | 57 | 373.00
24-- रितु भोजवानी | 320.75 | 52 | 372.75
25-- रूपल झाझरिया | 310.75 | 60 | 370.75
26-- अंशिका अग्रवाल | 322.00 | 48 | 370.00
27-- प्रवीण कौर | 314.75 | 55 | 369.75
28-- हिमानी राठौड़ | 319.75 | 50 | 369.75
29-- सरोज चोयल | 324.50 | 45 | 369.50
30-- विरेन्द्र कुमार इचोलिया | 316.25 | 53 | 369.25
31-- दिनेश | 324.00 | 45 | 369.00
32-- नीरज शर्मा | 309.50 | 59 | 368.50
33-- टेरेसा चाहर | 318.75 | 49 | 367.75
34-- पायल दाधीच | 311.50 | 56 | 367.50
35-- उत्कर्ष सत्तवन | 332.00 | 35 | 367.00
36-- सहीराम गोलिया | 311.75 | 55 | 366.75
37-- राहुल मीणा | 317.75 | 49 | 366.75
38-- रजनीश भाकर | 320.00 | 45 | 365.00
39-- शंकर गुर्जर | 309.75 | 55 | 364.75
40-- नीरू यादव | 308.50 | 56 | 364.50
41-- राजेन्द्र लालास | 308.25 | 56 | 364.25
42-- पूनम | 311.25 | 53 | 364.25
43-- जितेन्द्र कुमार चोपड़ा | 313.00 | 51 | 364.00
44-- संजय डुकिया | 318.00 | 46 | 364.00
45-- वर्षा वैष्णव | 302.50 | 60 | 362.50
46-- कैलाश रणवा | 321.25 | 41 | 362.25
47-- राजेश जाट | 312.25 | 50 | 362.25
48-- राजश्री कनावत | 315.00 | 47 | 362.00
49-- आनन्द पटेल | 312.00 | 50 | 362.00
50-- रविन्द्र सिंह | 314.75 | 47 | 361.75
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी