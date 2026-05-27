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RPSC RAS Vacancy 2026: राजस्थान आरएएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 607 वैकेंसी, आयु में 1 साल की छूट

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2026 के अन्तर्गत राज्य सेवाएं के 192 एवं अधीनस्थ सेवाएं के 415 कुल 607 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन 4 जून से शुरू होंगे।

RPSC RAS Vacancy 2026: राजस्थान आरएएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 607 वैकेंसी, आयु में 1 साल की छूट

RPSC RAS Vacancy 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं (RAS) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 का नोटिफिकेशन (RPSC RAS Recruitment Notification 2026) जारी कर दिया है। कुल 607 पदों पर भर्ती निकाली गई है। कुल 607 रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया है। इसमें राज्य सेवाओं के 192 पद और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से 3 जुलाई 2026 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप में ली जाएगी। चूंकि आरएएस भर्ती इससे पहले 2024 में आई थी इसलिए इसमें एक साल की अतिरिक्त छूट दी गई है।

योग्यता- स्नातक की डिग्री

इन पदों का सेवा-वार प्रमुख विवरण इस प्रकार है:

प्रमुख राज्य सेवाएँ (कुल 192 पद):

राजस्थान प्रशासनिक सेवा: 57 पद

राजस्थान लेखा सेवा: 36 पद

राजस्थान पुलिस सेवा: 26 पद

राजस्थान उद्योग सेवा: 12 पद

राजस्थान राज्य बीमा सेवा: 11 पद

राजस्थान परिवहन सेवा: 10 पद

राजस्थान सहकारी सेवा: 6 पद

राजस्थान पर्यटन सेवा: 6 पद

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा: 6 पद

अन्य राज्य सेवाएँ: कारागार सेवा (5), महिला विकास सेवा (4), नियोजन सेवा (3) तथा कृषि विपणन, श्रम कल्याण और अल्पसंख्यक मामलात सेवाओं में 2-2 पद हैं। वाणिज्यिक कर सेवा और आबकारी (Preventive Force) सेवा में कोई रिक्ति (0 पद) नहीं है।

प्रमुख अधीनस्थ सेवाएं (कुल 415 पद):

राजस्थान तहसीलदार सेवा: 148 पद (136 नॉन-टीएसपी/NSA + 12 टीएसपी/SA)

राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा: 113 पद (109 NSA + 4 SA)

राजस्थान श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा: 35 पद (34 NSA + 1 SA)

राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा: 20 पद (NSA)

राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा: 19 पद (11 NSA + 8 SA)

राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा: 19 पद (17 NSA + 2 SA)

राजस्थान समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा: 14 पद (8 NSA + 6 SA)

अन्य अधीनस्थ सेवाएँ: राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग (6 पद), देवस्थान अधीनस्थ सेवा (6 पद), और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विभिन्न अनुभागों में भी पद रिक्त हैं। वाणिज्यिक कर अधीनस्थ सेवा और अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में कोई रिक्ति (0 पद) नहीं

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सामान्य आयु सीमा (01.01.2027 के आधार पर):

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष।

अधिकतम आयु: 40 वर्ष से कम ।

- इससे पूर्व का विज्ञापन वर्ष 2024 में जारी हुआ था, इसलिए सभी आवेदकों को संबंधित सेवा नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।

अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए: न्यूनतम आयु 25 वर्ष प्राप्त कर चुका हो, लेकिन अधिकतम 45 वर्ष का नहीं हुआ हो (01.01.2027 को) ।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट:

5 वर्ष की छूट:

राजस्थान राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ।

सामान्य (अनारक्षित) वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए।

निशक्तजनों के लिए।

10 वर्ष की छूट:

राजस्थान राज्य की मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए

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चयन - प्रारंभिक परीक्षा , मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू।

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प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए कुल रिक्तियों की संख्या के लगभग 15 गुना उम्मीदवारों को पास किया जाता है। मुख्य परीक्षा में आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है

परीक्षा शुल्क

- सामान्य (अनारक्षित) और राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपए।

- राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग के लिए 400 रुपए।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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