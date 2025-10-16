RPSC RAS Topper : गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई, पिता किसान, बिना कोचिंग कौशल ने राजस्थान आरएएस में किया टॉप

संक्षेप: RPSC RAS Topper Success story : राजस्थान आरएएस 2023 टॉपर कुशल चौधरी ने कभी कोचिंग नहीं की। सेल्फ स्टडी की और हमेशा ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ाई की। कुशल ने 10वीं तक की पढ़ाई कड़ेल के सरकारी स्कूल से ही की।

RPSC RAS Topper : अजमेर जिले के कड़ेल गांव के कुशल चौधरी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) परीक्षा 2023 में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। कुशल एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता कृषि कार्य करते हैं। यह कुशल का दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में उनकी आरपीएससी आरएएस 2021 में उनकी 1038वीं रैंक थी और उनका किसी भी सेवा में चयन नहीं हो सका था। उन्होंने तैयारी के लिए कभी कोचिंग नहीं की। सेल्फ स्टडी की और हमेशा ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ाई की। खुद के नोट्स बनाएं। कुशल ने 10वीं तक की पढ़ाई कड़ेल के सरकारी स्कूल से ही की।

10वीं के बाद उनके पास गांव में ही आगे पढ़ाई जारी रखने का कोई विकल्प नहीं था, ऐसे में वह कुचामन सिटी आ गए। उन्होंने यहां के नोबल स्कूल से 11वीं व 12वीं की पढ़ाई की। उन्हें फिजिक्स और मैथ्स पसंद थे और आगे की पढ़ाई के लिए वे जयपुर के महाराजा कॉलेज गए। सफलता के बाद कौशल ने कहा, “मेरी बहन, इंद्रा चौधरी, जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं और अजमेर में पोस्टेड हैं, ने मुझे इंस्पायर किया।' कौशल आरएएस एग्जाम की पढ़ाई के लिए अपनी बहन के पुलिस लाइन्स वाले घर पर रहे। उन्होंने कहा, 'यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, फिर मैंने और मेहनत करने का फैसला किया और सफल हुआ।'

कुशल पांच बहनों के सबसे छोटे भाई हैं। 2018 से वे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तबीजी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन कुशल ने अपने अनुशासन से यह कामयाबी हासिल की।

विवादित 2021 की एसआई भर्ती के चयनित भी आरएएस भर्ती में सेलेक्ट चौंकाने वाली बात यह रही कि विवादित 2021 की एसआई भर्ती में तीसरे नंबर पर आए परमेश्वर चौधरी समेत 15 ट्रेनी इस बार आरएएस में चयनित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसआई भर्ती में चयनित रिछपाल गोदारा ने आरएएस भर्ती में 12 रैंक, दीपक शेखावत 226 रैंक, राग़िब दबीर 227 रैंक, कौशल 303 रैंक, रजनीश गुर्जर -404 रैंक , ऋषि प्रसाद कलाल -623रैंक, दिनकर सिंह-800, उमा व्यास - 1397 रैंक व मनीष मीणा 306 रैंक हासिल की है।

10 टॉपर्स की सूची ( आयोग के अनुसार) कुशल चौधरी (1101713) अजमेर

अंकिता पाराशर (1100141) अजमेर

परमेश्वर चौधरी (1100217) अजमेर

रंजन कुमार शर्मा (1107777) झुंझुनूं

विक्रम सिंह खीरिया (1100722) नागौर

राशि कुमावत (1103935) जयपुर

अंजनी कुमार (1100038) नागौर

प्रदीप सहारण (1104648) हनुमानगढ़

कमल चौधरी (1102391) नागौर

विकाश सियाग (1107457) बीकानेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (RAS) परीक्षा 2023 के इंटरव्यू मंगलवार को पूरे हो गए थे। आरपीएससी की ओर से 21 अप्रैल से आरएएस इंटरव्यू का पहला चरण शुरू हुआ था। कुल 2168 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए गए। आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को वैकेंसी निकाली थी।