RPSC RAS syllabus : राजस्थान आरएएस सिलेबस बदला, प्री में 20 अंक का मॉड्यूल व मेन्स से 2-2 के अंक के 25 प्रश्न हटे

संक्षेप: RPSC RAS मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर (सामान्य हिंदी व अंग्रेजी) में 2 नंबर के 15 प्रश्न आते थे, उन्हें हटा दिया गया है। इनके स्थान पर 5 और 10 अंक वाले प्रश्न बढ़ाए गए हैं। चौथे पेपर के अब तीन खंड कर दिए गए हैं: पहला खंड हिंदी का, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा निबंध का रहेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भविष्य में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक एवं मुख्य) परीक्षा का नया सिलेबस और स्कीम जारी कर दी है। ​मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आगामी आरएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 'राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक एवं मुख्य) परीक्षा' लिंक के माध्यम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 2026 की आरएएस परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर ही होगी। साल 2013 के बाद यह सिलेबस में बड़ा बदलाव है।

अब आरएएस प्री में स्पोर्ट्स एवं योगा का 20 नंबर का मॉड्यूल हटा दिया गया है। इसकी जगह राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधान डाले गए हैं। अब तक मुख्य परीक्षा में चार प्रश्न पत्र थे, इनमें सामान्य ज्ञान के तीन और चौथा हिंदी व अंग्रेजी का था। इनमें सामान्य ज्ञान में पहले 13 मॉड्यूल थे, इनमें एक मॉड्यूल स्पोर्ट्स व योग को कम कर दिया है। वहीं दूसरे मॉड्यूल में कुछ पार्ट बढ़ा दिए। जैसे लॉ, मैनेजमेंट का हिस्सा बढ़ाया है। वहीं 2-2 अंक के सारे सवाल हटा दिए। 2 अंक वाले सवाल हटाकर 5 अंक और 10 अंक वाले प्रश्न बढ़ा दिए गए हैं।

हिंदी व अंग्रेजी में प्रश्न पत्र में अब पार्ट ए, बी, सी कर दिया है। पार्ट ए हिंदी 90 अंक, बी अंग्रेजी 70 अंक का किया गया है। इसी प्रश्न में पार्ट सी 40 अंक का है जो एक निबंध है। इसमें छह विषय दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर अभ्यर्थी को हिंदी या अंग्रेजी भाषा का निबंध लिखना होगा।