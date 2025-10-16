RPSC RAS Result : राजस्थान आरएएस रिजल्ट ने चौंकाया, विवादित SI भर्ती के 15 ट्रेनियों का भी चयन, एक बना थर्ड टॉपर

संक्षेप: RPSC RAS Toppers List : आरएएस 2023 रिजल्ट जारी हो गया है। विवादित 2021 की एसआई भर्ती के थर्ड टॉपर परमेश्वर चौधरी समेत 15 ट्रेनी इस बार आरएएस में चयनित हुए हैं। 972 अभ्यर्थियों विभिन्न सेवाओं में जाएंगे

RPSC RAS Toppers List : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस 2023 भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। पहले तीनों टॉपर अजमेर से हैं। पहले स्थान पर अजमेर के कुशल चौधरी, दूसरे पर अंकिता पाराशर और तीसरे पर परमेश्वर चौधरी रहे। चौंकाने वाली बात यह रही कि विवादित 2021 की एसआई भर्ती में तीसरे नंबर पर आए परमेश्वर चौधरी समेत 15 ट्रेनी इस बार आरएएस में चयनित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एसआई भर्ती में चयनित रिछपाल गोदारा ने आरएएस भर्ती में 12 रैंक, दीपक शेखावत 226 रैंक, राग़िब दबीर 227 रैंक, कौशल 303 रैंक, रजनीश गुर्जर -404 रैंक , ऋषि प्रसाद कलाल -623रैंक, दिनकर सिंह-800, उमा व्यास - 1397 रैंक व मनीष मीणा 306 रैंक हासिल की है। आरपीएससी आरएस रिजल्ट ने इस फैसले पर सवाल उठा दिया है कि एसआई भर्ती को रद्द करना सही था या नहीं।

10 टॉपर्स की सूची कुशल चौधरी (1101713) अजमेर

अंकिता पाराशर (1100141) अजमेर

परमेश्वर चौधरी (1100217) अजमेर

रंजन कुमार शर्मा (1107777) झुंझुनूं

विक्रम सिंह खीरिया (1100722) नागौर

राशि कुमावत (1103935) जयपुर

अंजनी कुमार (1100038) नागौर

प्रदीप सहारण (1104648) हनुमानगढ़

कमल चौधरी (1102391) नागौर

विकाश सियाग (1107457) बीकानेर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (RAS) परीक्षा 2023 के इंटरव्यू मंगलवार को पूरे हो गए थे। आरपीएससी की ओर से 21 अप्रैल से आरएएस इंटरव्यू का पहला चरण शुरू हुआ था। कुल 2168 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए गए। आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को वैकेंसी निकाली थी।

आरएएस 2023 भर्ती के लिए 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इनके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया। परीक्षा में कुल 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल रहे 19355 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 एवं 21 जुलाई 2024 को किया गया था। इसका रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया।