RPSC RAS Result : जारी होने वाला है राजस्थान आरएएस फाइनल रिजल्ट, rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकेंगे चेक

RPSC RAS Final Result : आरपीएससी आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी होने वाला है। अभ्यर्थी अपना परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (RAS) परीक्षा 2023 के इंटरव्यू मंगलवार को पूरे हो गए थे। ऐसे में आज बुधवार को रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आरपीएससी की ओर से 21 अप्रैल से आरएएस इंटरव्यू का पहला चरण शुरू हुआ था। कुल 2168 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू किए गए। आयोग ने 972 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को वैकेंसी निकाली थी।

आरएएस 2023 भर्ती के लिए 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। इनके लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अक्टूबर 2023 को किया गया। परीक्षा में कुल 4 लाख 57 हजार 927 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में सफल रहे 19355 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन 20 एवं 21 जुलाई 2024 को किया गया था। इसका रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया।

आरएएस 2024 भर्ती की इंटरव्यू की डेट का इंतजार 8 अक्टूबर 2025 को आरएएस 2024 मेंस का रिजल्ट जारी किया गया था। 2461 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अबकी पहली बार कट ऑफ सबसे कम सिर्फ 26 फीसदी ही रही। साल 2023 में कट ऑफ 39.25 फीसदी और साल 2023 में 32.75 फीसदी रही थी। इस बार सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का समान कट ऑफ मार्क 208.250 रहा।आयोग आरएएस भर्ती 2024 का आयोजन 1096 पदों के लिए कर रहा है। 17 और 18 जून को मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। करीब 112 दिन में परिणाम घोषित किया गया है। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि वर्ग संशोधन के कारण 25 अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। प्रशासनिक कारणों से 11 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। दो अभ्यर्थियों का परिणाम हाई कोर्ट में चल रहे प्रकरण में अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आरएएस मुख्य परीक्षा में 4 पेपर हुए थे। प्रत्येक पेपर 200 अंकों का था। आयोग का कहना है इंटरव्यू की तारीख जल्द घोषित होगी। अब 100 अंकों का साक्षात्कार महत्वपूर्ण रहेगा। सामान्य और ओबीसी में महिला की कट ऑफ 205 रहा।

आरएएस प्रीलिम्स 2024 एग्जाम 2 फरवरी 2025 को हुआ था। 20 फरवरी को रिजल्ट जारी हुआ। इसमें 3 लाख 75 हजार 657 कैंडिडेट्स में से 21 हजार 539 पास हुए। मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को आयोजित की गई थी। परीक्षा अजमेर और जयपुर में कुल 77 केंद्रों पर हुई थी।

यहां देखें कटऑफ श्रेणी उप-श्रेणी कट ऑफ अंक टिप्पणियाँ

जनरल (अनारक्षित) जनरल 208.50 -

जनरल WE 205.00 -

जनरल WE 205.00 -

SC

SC जनरल 186.00 -

जनरल WE 186.00 -

WD 90.00 -

DV 143.00 -

SC (SA)

SC (SA) जनरल 178.50 -

ST जनरल 191.00 -

जनरल WE 188.50 -

WD 82.50 -

DV 195.50 -

ST

ST (SA) जनरल 157.00 -

सामान्य WE 149.00 -

WD 87.00 -

OBC सामान्य 208.50 -

सामान्य WE 205.00 -

WD 120.50 -

DV 196.50 -

MBC

MBC सामान्य 205.00 -

सामान्य WE 196.50 -

WD 120.50 -

EWS

EWS सामान्य 208.50 -

जनरल WE 205.00 -