RPSC RAS Result OUT :आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट 2023 rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

RPSC RAS Result 2023: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आज 15 अक्टूबर 2025 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड में शामिल हुए थे वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

RPSC RAS Final Result 2023 Direct Link अनुसूचित क्षेत्र के 53 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड में सफल घोषित किया गया है। गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 2166 उम्मीदवारों को इंटरव्यू राउंड में सफल घोषित किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं लंबित होने के कारण 12 अभ्यर्थियों के परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखे हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के रोल नंबर के सामने 'P' लिखा हुआ है उनका रिजल्ट प्रोविजनल है।

RPSC RAS Final Result 2023: आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए “News and Events Section” सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको RPSC RAS Final Result 2023 लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट 2023 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप आरपीएससी आरएएस फाइनल रिजल्ट 2023 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।