RPSC RAS ​​Syllabus Revised: RAS मुख्य परीक्षा में बड़ा बदलाव, नया सिलेबस और नया परीक्षा पैटर्न जारी

RPSC RAS ​​Syllabus Revised: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा— RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) के मुख्य परीक्षा सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए हैं। आयोग द्वारा जारी नई नोटिफिकेशन के अनुसार, अब अभ्यर्थियों को बदले हुए सिलेबस के आधार पर तैयारी करनी होगी। इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुसंगत और पारदर्शी बनाना है।

सिलेबस से 'खेल और योग' मॉड्यूल हटा आयोग ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस से ‘खेल और योग’ मॉड्यूल को पूरी तरह से हटा दिया है। पहले यह विषय सामान्य अध्ययन (GS) के पेपर का हिस्सा हुआ करता था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से उन छात्रों को लाभ होगा जो प्रशासनिक विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।

परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलाव: 2 अंकों वाले सवाल खत्म सिलेबस के अलावा, आरपीएससी ने उत्तर लेखन के पैटर्न में भी महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव अंकों के वितरण को लेकर किया गया है।

दो अंकों के प्रश्न खत्म: मुख्य परीक्षा से 2 अंकों वाले अति-लघु उत्तरीय प्रश्नों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

अब केवल 5 और 10 अंकों के सवाल: नए पैटर्न के अनुसार, अब परीक्षा में केवल 5 अंकों (लघु उत्तरीय) और 10 अंकों (दीर्घ उत्तरीय) के प्रश्न ही पूछे जाएंगे।

शब्द सीमा का महत्व: 5 अंकों के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा लगभग 50 शब्द और 10 अंकों के प्रश्नों के लिए 100 शब्द निर्धारित रहने की संभावना है।

बदलावों का छात्रों पर प्रभाव आयोग के इस फैसले पर छात्रों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जहां कुछ अभ्यर्थी खेल और योग जैसे छोटे विषयों के हटने से राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं 2 अंकों के प्रश्नों के खत्म होने से उत्तर लेखन की रणनीति में बड़ा बदलाव करना होगा।

गहन अध्ययन की जरूरत: अब छात्रों को केवल 'फैक्ट्स' रटने के बजाय विषयों की गहरी समझ विकसित करनी होगी, क्योंकि 5 और 10 अंकों के प्रश्नों में विश्लेषणात्मक क्षमता की जांच होती है।

टाइम मैनेजमेंट: कम प्रश्नों लेकिन अधिक अंकों वाले प्रारूप में टाइम का सही मैनेजमेंट जीत की कुंजी साबित होगा।