RPSC RAS Result 2025: आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट 2025 rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

RPSC RAS Mains Result 2025: आरपीएससी आरएएस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

RPSC RAS Mains Result 2025 Download link: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आज 8 अक्टूबर 2025 को आरएएस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट (RAS Pre Result 2024) आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) मेंस परीक्षा का आयोजन 17 जून और 18 जून 2025 को किया गया था। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था। परीक्षा का आयोजन सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया गया था। आरपीएससी आरएएस 2025 के लिए कुल 6.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 3.75 लाख उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे। आयोग द्वारा 21,539 उम्मीदवारों को प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। मेंस परीक्षा में आयोग द्वारा 2461 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। ये अभ्यर्थी अब इंटरव्यू में शामिल होने के लिए योग्य हैं।

RPSC RAS Mains 2025 Result: आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन में जाना होगा।

3. इसके बाद आपको RPSC RAS Mains 2025 Result लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर RPSC RAS रिजल्ट पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।

6. इसके बाद आप आरपीएससी आरएएस मेंस रिजल्ट 2025 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।