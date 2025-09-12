RPSC की RAS-2023 भर्ती: 972 पदों के लिए अंतिम इंटरव्यू का शेड्यूल जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से RAS (मुख्य) परीक्षा-2023 के पदों के लिए अंतिम चरण का इंटरव्यू 24 सितंबर 2025 से शुरू होगा और यह 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से RAS (मुख्य) परीक्षा-2023 के पदों के लिए अंतिम चरण का इंटरव्यू 24 सितंबर 2025 से शुरू होगा और यह 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इससे पहले इंटरव्यू का पहला चरण 21 अप्रैल से आरंभ किया गया था।

इंटरव्यू में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन-पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां और संलग्नक दस्तावेजों की एक स्व हस्ताक्षरित प्रति (मूल दस्तावेजों सहित) इंटरव्यू के समय आयोग में प्रस्तुत करनी होगी। आयोग की ओर से इंटरव्यू-पत्र ऑफलाइन माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। न ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे।

RPSC की ओर से इस भर्ती का विज्ञापन 28 जून 2023 को जारी किया गया था। प्रारंभ में कुल 905 पदों (राज्य सेवाएं 424 एवं अधीनस्थ सेवाएं 481) के लिए अभ्यर्थियों से 1 जुलाई से 31 जुलाई 2023 तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। बाद में पद बढ़ाकर 972 कर दिए गए थे, जिसमें राज्य सेवाएं 491 और अधीनस्थ सेवाएं 481 हैं।

इस भर्ती के लिए कुल 6,96,969 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। प्रारंभिक परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई थी। इसमें कुल 4,57,927 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। आपत्तियों के परीक्षण के बाद 20 अक्टूबर 2023 को आरएएस-2023 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया।

प्रारंभिक परीक्षा में सफल 19,355 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 20 और 21 जुलाई 2024 को आयोजित की गई। इसका रिजल्ट 2 जनवरी 2025 को जारी किया गया। मुख्य परीक्षा में सफल 2,168 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थायी रूप से योग्य घोषित किया गया। इसमें 2 उम्मीदवारों के रिजल्ट शील्ड कवर में रखे गए, 20 का रिजल्ट रद्द किया गया और 3 का प्रशासनिक कारणों से होल्ड किया गया।

वहीं, RPSC की ओर से RAS-2024 भर्ती 733 पदों पर निकाली गई थी, जिसे बाद में 17 फरवरी 2025 को बढ़ाकर 1,096 कर दिया गया। इसमें राज्य सेवा के 428 और अधीनस्थ सेवा के 668 पद हैं।

RAS-2024 की प्रीलिम्स परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई, जिसमें 3,75,657 उम्मीदवारों में से 21,539 पास हुए। इसके बाद मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को अजमेर और जयपुर के कुल 77 केंद्रों पर आयोजित की गई। पहले दिन सामान्य अध्ययन (पेपर-1) में 84.44% और सामान्य अध्ययन (पेपर-2) में 83.78% अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

अभी उम्मीदवार RAS-2024 का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद राजस्थान में प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में नई भर्तियों के लिए तैयारियां पूरी होंगी।