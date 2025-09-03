RPSC राजस्थान वेटरनरी ऑफिसर भर्ती: 1100 पदों पर आवेदन का आज आखिरी दिन

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई पशु चिकित्सा अधिकारी (वेटरनरी ऑफिसर) भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई पशु चिकित्सा अधिकारी (वेटरनरी ऑफिसर) भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। आयोग ने वेटरनरी ऑफिसर के कुल 1100 पदों पर भर्ती निकाली थी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 3 सितंबर रात 12 बजे तक तय की गई है। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन 19 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे। परीक्षा का केंद्र और स्थान संबंधी जानकारी बाद में जारी की जाएगी। इसके अलावा पदों की कैटेगरी भी जल्द घोषित होगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय रहते आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें।

पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के साथ ही आयोग और भी बड़ी भर्तियों की प्रक्रिया चला रहा है। उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर के 1015 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर निर्धारित की गई है। इनकी परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित की गई है।

इसी तरह, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए स्कूल शिक्षा प्राध्यापक-कोच के 3225 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर तय है। परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह भर्ती उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अवसर है, जो शिक्षा क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं।

इसके अलावा, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के 10 विषयों में कुल 6500 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हो चुकी है और यह 17 सितंबर तक चलेगी। इस परीक्षा का आयोजन जुलाई 2026 में होने की संभावना है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एग्रीकल्चर लेक्चरर (स्कूल शिक्षा) के 500 पदों के लिए भी भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से शुरू होंगे और 3 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। यह भर्ती कृषि क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा में रुचि रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष अवसर है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लगातार अलग-अलग विभागों में बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जा रही हैं। वेटरनरी ऑफिसर, उपनिरीक्षक-प्लाटून कमांडर, प्राध्यापक-कोच, सीनियर टीचर और एग्रीकल्चर लेक्चरर जैसी भर्तियों में आवेदन कर अभ्यर्थी अपने करियर को नई दिशा दे सकते हैं।