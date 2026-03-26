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RPSC Rajasthan Police SI Vacancy: राजस्थान SI भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अप्रैल से,जयपुर में होगा आयोजन

Mar 26, 2026 08:53 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan Police SI 2024 PET Schedule: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर द्वारा आयोजित 'उप निरीक्षक (दूरसंचार) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024' के लिखित चरण में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

RPSC Rajasthan Police SI Vacancy: राजस्थान SI भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अप्रैल से,जयपुर में होगा आयोजन

RPSC Rajasthan Police SI 2024 PET Schedule: राजस्थान में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर द्वारा आयोजित 'उप निरीक्षक (दूरसंचार) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024' के लिखित चरण में सफलता पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब अगले पड़ाव की घड़ी आ गई है। विभाग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है।

9 से 11 अप्रैल तक चलेगा फिजिकल टेस्ट

लिखित परीक्षा में अपनी योग्यता साबित कर चुके अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए राजधानी जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी (RPA), पानीपेच को केंद्र बनाया गया है। तीन दिनों तक चलने वाले इस फिजिकल टेस्ट में प्रदेश भर से सफल अभ्यर्थी अपनी शारीरिक क्षमता का परिचय देंगे।

एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के उप महानिरीक्षक पुलिस (DIG) मनोज कुमार ने इस संबंध में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बहुत जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी SSO ID का उपयोग करके इन्हें ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ-साथ एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य होगा। बिना फोटो आईडी कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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तैयारी के लिए 'स्थाई आदेश' का रखें ध्यान

सफल अभ्यर्थियों के लिए विभाग ने एक विशेष सलाह जारी की है। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के स्थाई आदेश संख्या 10/2025 में शारीरिक परीक्षा के लिए सिलेबस और मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे इसी आदेश के अनुरूप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें।

शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बोर्ड द्वारा तय किए गए मानकों (दौड़, ऊंचाई, सीना आदि) पर खरा उतरना अनिवार्य होगा। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी, इसलिए तैयारी में कोई कसर न छोड़ें।

भ्रामक खबरों से बचें, आधिकारिक वेबसाइट देखें

अक्सर भर्ती परीक्षाओं के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलने लगती हैं। इनसे बचने के लिए विभाग ने अभ्यर्थियों को सचेत किया है। किसी भी प्रकार के अपडेट, बदलाव या नवीनतम जानकारी के लिए केवल पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर ही भरोसा करें और इसे नियमित रूप से चेक करते रहें।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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