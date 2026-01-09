Hindustan Hindi News
राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 जनवरी को होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा

राजस्थान लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 12 जनवरी को होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा

संक्षेप:

आरपीएससी ने आयुष विभाग के लेक्चरर पदों के लिए हॉल टिकट जारी किया। जानिए परीक्षा को लेकर जरूरी बातें।

Jan 09, 2026 08:56 pm IST
राजस्थान में लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में लेक्चरर पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

कब और कहां जारी हुआ एडमिट कार्ड

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 9 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। यह परीक्षा आयुष विभाग के अंतर्गत लेक्चरर पदों के लिए आयोजित की जा रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन माध्यम से ही उपलब्ध कराया गया है और किसी भी उम्मीदवार को डाक या अन्य किसी माध्यम से हॉल टिकट नहीं भेजा जाएगा।

परीक्षा की तारीख और आयोजन स्थल

आरपीएससी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 12 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में होगी। आयोग के अनुसार परीक्षा का आयोजन राजस्थान के अजमेर जिला मुख्यालय में किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी एडमिट कार्ड पर दी गई है।

एडमिट कार्ड क्यों है जरूरी

आरपीएससी ने साफ तौर पर कहा है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज है। बिना प्रिंटेड हॉल टिकट के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों को एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना जरूरी होगा।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

1. सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

2. होमपेज पर उपलब्ध एडमिट कार्ड या सीबीआरटी लेक्चरर एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें

3. लॉगिन पेज खुलने पर अपना आवेदन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें

4. जानकारी सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा

5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें

एडमिट कार्ड में क्या जानकारी होगी

आरपीएससी लेक्चरर एडमिट कार्ड में उम्मीदवार से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई होंगी, जिनमें शामिल हैं -

  • उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
  • परीक्षा की तारीख और समय
  • परीक्षा केंद्र का पूरा पता
  • रिपोर्टिंग टाइम
  • परीक्षा से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

परीक्षा के दिन क्या रखें ध्यान

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। रिपोर्टिंग टाइम के बाद प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, कैलकुलेटर और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल में ले जाना सख्त मना है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह की सूचना, बदलाव या निर्देश आयोग की वेबसाइट पर ही जारी किए जाएंगे।

RPSC
