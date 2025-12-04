RPSC : राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर लगी रोक, 7 दिसंबर को होना था एग्जाम

संक्षेप: राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करें। इसके 30 दिन बाद परीक्षा का आयोजन करवाएं।

राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस जारी करें। इसके 30 दिन बाद परीक्षा का आयोजन करवाएं। आपको बता दें कि 574 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 से 20 दिसम्बर तक होनी थी। परीक्षा के लिए कुल 92,600 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा के एडमिट कार्ड आज यानी गुरुवार को अपलोड किए जाने थे। लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने एग्जाम पर रोक लगा दी।

परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था। तब आयोग ने कहा गया था कि जल्दी विस्तृत सिलेबस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद आरपीएससी की ओर से सिलेबस नहीं जारी किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी ग्रेड-IV सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की उत्तर कुंजियां जारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सचिव प्रीती माथुर ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी ग्रेड-IV सीधी भर्ती परीक्षा-2024 के प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजियां बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई है। उन्होंने बताया कि 19 से 21 सितम्बर तक आयोजित चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी परीक्षा कोड- DS22,A23Z,1XY2,DB29,56HH & JK1 पर आपत्तियां 6 से 8 दिसम्बर मध्य रात्रि तक बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं।