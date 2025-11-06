RPSC Police SI Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड 2025 rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: RPSC Police SI Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर टेलीकॉम के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है।

RPSC Police SI Admit Card 2025 Download Link: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान पुलिस में सब-इंस्पेक्टर टेलीकॉम के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 98 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

RPSC Police SI Admit Card 2025 Download Direct Link इस भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन तीन मुख्य चरणों के माध्यम से किया जाएगा- लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, और इंटरव्यू ।

लिखित परीक्षा का पैटर्न - भर्ती का पहला स्टेप लिखित परीक्षा है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप में ली जाएगी । इस परीक्षा में कुल दो पेपर होंगे, जिनमें प्रत्येक की अवधि 2 घंटे होगी।

1. सामान्य हिंदी: यह पेपर कुल 200 अंकों का होगा ।

2. सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान: यह पेपर भी 200 अंकों का होगा ।

परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक पेपर में कम से कम 36% अंक और दोनों पेपरों के कुल अंकों में 40% अंक लाना जरूरी है । हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर और कुल अंकों में 5 अंकों तक की छूट का प्रावधान है ।

चयन के अगले चरण- लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को, रिक्तियों की संख्या के मुकाबले 20 गुना तक, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा । यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें पास होने के लिए उम्मीदवारों को 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

जो उम्मीदवार लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा दोनों में सफल होंगे, उन्हें अंतिम चरण यानी इंटरव्यू और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए योग्य माना जाएगा । यह इंटरव्यू 50 अंकों का होगा ।

आयोग द्वारा अंतिम मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर तैयार की जाएगी ।

RPSC Police SI Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।