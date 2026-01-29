RPSC PO Final Answer Key 2026 जारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती में अब साफ हुई तस्वीर, अंक भी ऑनलाइन उपलब्ध

संक्षेप: आरपीएससी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर की और अंक जारी कर दिए हैं। आंसर की कैसे देखें, यहां जानें तरीका।

लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार राजस्थान के हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रोटेक्शन ऑफिसर (महिला एवं बाल विकास विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2026 की फाइनल आंसर की आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने अभ्यर्थियों के प्राप्तांक (Marks) भी ऑनलाइन मोड में उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे अब चयन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

RPSC PO Final Answer Key 2026: क्या क्या जारी हुआ? आरपीएससी की ओर से जारी फाइनल आंसर की में सभी विषयों के उत्तर शामिल हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह उत्तर कुंजी अंतिम है, यानी अब इस पर किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

फाइनल आंसर की निम्नलिखित प्रश्नपत्रों के लिए जारी की गई है

सामान्य अध्ययन (General Studies) पेपर I

विधि (Law) पेपर II

सामाजिक कार्य (Social Work) पेपर II इन सभी विषयों की विषयवार पीडीएफ आंसर की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

RPSC PO Final Answer Key 2026 PDF लिंक हालांकि आयोग ने सभी उत्तर कुंजियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विषयवार फाइनल आंसर की पीडीएफ नीचे दिए गए सेक्शन में उपलब्ध है

RPSC PO Final Answer Key 2026 General Studies Paper I - PDF डाउनलोड लिंक

RPSC PO Final Answer Key 2026 Law Paper II - PDF डाउनलोड लिंक

RPSC PO Final Answer Key 2026 Social Work Paper II - PDF डाउनलोड लिंक

(नोट: सभी लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हैं)

प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती 2026: अंक भी हुए जारी फाइनल आंसर की के साथ ही आरपीएससी ने प्रोटेक्शन ऑफिसर पदों के लिए परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि उन्होंने लिखित परीक्षा में कितने अंक हासिल किए हैं। अंक जारी होने के बाद अब अभ्यर्थी संभावित कट ऑफ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आगे की चयन प्रक्रिया के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं।

How To Download RPSC PO Final Answer Key 2026? कैसे डाउनलोड करें RPSC PO आंसर की यदि आप RPSC PO फाइनल आंसर की और अपने अंक डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें -

स्टेप 1: राजस्थान लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

https://rpsc.rajasthan.gov.in

स्टेप 2: होमपेज पर मौजूद News and Events सेक्शन पर क्लिक करें

स्टेप 3: “Final Answer Key for Protection Officer” से संबंधित लिंक पर जाएं

स्टेप 4: विषयवार फाइनल आंसर की देखें और पीडीएफ डाउनलोड करें

स्टेप 5: लॉगिन कर अपने प्राप्तांक देखें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

अभ्यर्थियों के लिए क्यों अहम है फाइनल आंसर की? फाइनल आंसर की से यह तय हो जाता है कि अब उत्तरों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्राप्तांक पूरी तरह अंतिम माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया के अगले चरण की दिशा साफ हो जाती है। इससे अभ्यर्थियों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे मेरिट सूची में कहां खड़े हैं।