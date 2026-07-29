RPSC Physiotherapist Recruitment 2026: राजस्थान में फिजियोथेरेपिस्ट बनने का शानदार मौका, फौरन करें अप्लाई
RPSC Physiotherapist Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 40 वर्ष के योग्य अभ्यर्थी 21 अगस्त 2026 तक RPSC के SSO पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
RPSC Physiotherapist Recruitment 2026: स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर ने राज्य के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 23 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 20 रिक्तियों को भरा जाएगा।
किन्हें मिलेगा आवेदन का मौका? शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का माध्यमिक (10वीं) या उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना आवश्यक है।
उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति व रीति-रिवाजों की जानकारी होनी चाहिए। जो छात्र अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि, उन्हें आयोग द्वारा आयोजित इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
आयु सीमा और सैलरी
आयु सीमा: अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी और महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
वेतनमान: अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पे-मैट्रिक्स लेवल L-11 के तहत आकर्षक मासिक वेतन प्रदान किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
राजस्थान लोक सेवा आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली के तहत आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है:
सामान्य, अनारक्षित और अन्य राज्यों के अभ्यर्थी: 600 रुपये
राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC), EWS, SC, ST और दिव्यांगजन अभ्यर्थी: 400 रुपये
आवेदन में संशोधन शुल्क: 500 रुपये
चयन प्रक्रिया और आवेदन करने का तरीका
अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या राजस्थान के एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं। पोर्टल पर 'Recruitment Portal' का चयन करके उम्मीदवार पहले अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करें और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती फॉर्म को ध्यान से भरें। अंतिम समय में वेबसाइट पर भीड़ और तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अभ्यर्थियों को 21 अगस्त 2026 से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
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