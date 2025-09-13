rpsc lecturer coach recruitment 3225 posts last date apply online RPSC लेक्चरर-कोच भर्ती: 3225 पदों पर आज आखिरी मौका, Career Hindi News - Hindustan
rpsc lecturer coach recruitment 3225 posts last date apply online

RPSC लेक्चरर-कोच भर्ती: 3225 पदों पर आज आखिरी मौका

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निकाली गई स्कूल शिक्षा प्राध्यापक-कोच भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख आज है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 13 Sep 2025 11:37 AM
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए निकाली गई स्कूल शिक्षा प्राध्यापक-कोच भर्ती में आवेदन की आखिरी तारीख आज है। 3225 पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार शुक्रवार रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू की थी। वहीं परीक्षा की तारीख 31 मई से 16 जून 2026 के बीच प्रस्तावित है।

इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद हिन्दी विषय के लिए निकाले गए हैं। हिन्दी में कुल 710 पद हैं। इसके अलावा कॉमर्स में 430 पद, पॉलिटिकल साइंस में 350 पद, भूगोल, इतिहास, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान समेत अन्य विषयों के लिए भी बड़ी संख्या में पद शामिल हैं।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयोग ने नियमों के अनुसार कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट भी निर्धारित की है।

हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, होम साइंस, केमेस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूजिक और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के पदों पर छूट नहीं दी जाएगी। इन विषयों के लिए वर्ष 2024 में भर्ती निकली थी और आयु गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की गई थी। इस कारण अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट लागू नहीं होगी।

• पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: वर्ष 2022 में भर्ती निकाली गई थी और आयु गणना का आधार 1 जनवरी 2023 था। इसके बाद इन पदों पर कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जाएगी।

• कोच पद: एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी और टेबल टेनिस कोच के लिए नवंबर 2021 से पहले विज्ञापन जारी हुआ था। इसके बाद भर्ती नहीं निकली। इस कारण 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

इस भर्ती में चयन लिखित परीक्षा से होगा। परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के आधार पर ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा 31 मई से 16 जून 2026 के बीच आयोजित करने का प्रस्ताव है।

• सीनियर टीचर भर्ती: माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 विषयों के लिए 6,500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। आवेदन 19 अगस्त से शुरू हुए थे और 17 सितंबर 2025 तक किए जा सकेंगे। परीक्षा जुलाई 2026 में प्रस्तावित है।

• एग्रीकल्चर लेक्चरर भर्ती: स्कूल शिक्षा विभाग में कृषि विषय के 500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन 4 सितंबर से शुरू हुए हैं और 3 अक्टूबर 2025 की रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे।

RPSC द्वारा निकाली गई 3225 पदों पर लेक्चरर-कोच भर्ती में आज आवेदन का आखिरी मौका है। सबसे ज्यादा पद हिन्दी विषय के लिए रखे गए हैं। अभ्यर्थियों को आयु सीमा और छूट से संबंधित नियम ध्यान में रखकर आवेदन करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर आवेदन से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

