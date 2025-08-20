RPSC JLO Recruitment 2025: जूनियर लीगल ऑफिसर पदों पर निकली सरकारी नौकरी, 27 अगस्त से करें अप्लाई

RPSC JLO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

RPSC JLO Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से जूनियर लीगल ऑफिसर (JLO) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रकिया 27 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी। आवेदन करने की लास्ट डेट 25 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 12 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता- भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

RPSC JLO Recruitment 2025 Notification Link आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार बनाकर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क- 1. सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक - 600 रुपये

2. राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक- 400 रुपये

3. समस्त दिव्यांगजन आवेदक - 400 रुपये

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।