RPSC 2nd Grade scorecard 2025: आरपीएससी 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड जारी, ऐसे करें चेक
संक्षेप: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीनियर टीचर (ग्रेड II) भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं।
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीनियर टीचर (ग्रेड II) भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। साथ थी उम्मीदवार सब्जेक्ट-वाइज अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में मिले मार्क्स, क्वालिफाइंग स्टेटस और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ जैसी डिटेल्स शामिल हैं।
इस भर्ती का मकशद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में शिक्षक रिक्तियों को भरना है। जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर प्रोविजनल लिस्ट में हैं, वे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले राउंड में जाएंगे।
RPSC 2nd ग्रेड स्कोरकार्ड 2025 कैसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार सबसे पहले RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/Results पर जाएं।
इसके बाद होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
फिर “Sr. Teacher (School Education) Competitive Exam 2024/2025 – Scorecard” के लिंक पर क्लिक करें।
यहां अपना सब्जेक्ट चुनें (जैसे इंग्लिश, साइंस या सोशल साइंस)।
इसके बाद PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर और मार्क्स चेक करें।
रिजल्ट घोषित होने के बाद क्या करें उम्मीदवार
क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए तैयारी करनी होगी, जहां उन्हें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और जाति या कैटेगरी के डॉक्यूमेंट (अगर लागू हो) जमा करने होंगे। वेरिफिकेशन का डिटेल्ड शेड्यूल और जगह जल्द ही RPSC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन मिस करने से बचने के लिए रेगुलर अपडेट चेक करते रहें।