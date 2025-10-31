Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़RPSC has released the RPSC 2nd Grade Teacher Scorecard 2025 on official website rpsc rajasthan gov in
RPSC 2nd Grade scorecard 2025: आरपीएससी 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड जारी, ऐसे करें चेक

RPSC 2nd Grade scorecard 2025: आरपीएससी 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड जारी, ऐसे करें चेक

संक्षेप: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीनियर टीचर (ग्रेड II) भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं।

Fri, 31 Oct 2025 05:56 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर RPSC 2nd ग्रेड टीचर स्कोरकार्ड 2025 जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने सीनियर टीचर (ग्रेड II) भर्ती परीक्षा दी थी, वे अब अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। साथ थी उम्मीदवार सब्जेक्ट-वाइज अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में मिले मार्क्स, क्वालिफाइंग स्टेटस और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ जैसी डिटेल्स शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस भर्ती का मकशद इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में शिक्षक रिक्तियों को भरना है। जिन कैंडिडेट्स के रोल नंबर प्रोविजनल लिस्ट में हैं, वे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले राउंड में जाएंगे।

RPSC 2nd ग्रेड स्कोरकार्ड 2025 कैसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार सबसे पहले RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in/Results पर जाएं।

इसके बाद होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

फिर “Sr. Teacher (School Education) Competitive Exam 2024/2025 – Scorecard” के लिंक पर क्लिक करें।

यहां अपना सब्जेक्ट चुनें (जैसे इंग्लिश, साइंस या सोशल साइंस)।

इसके बाद PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर और मार्क्स चेक करें।

रिजल्ट घोषित होने के बाद क्या करें उम्मीदवार

क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए तैयारी करनी होगी, जहां उन्हें एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और जाति या कैटेगरी के डॉक्यूमेंट (अगर लागू हो) जमा करने होंगे। वेरिफिकेशन का डिटेल्ड शेड्यूल और जगह जल्द ही RPSC की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे डेडलाइन मिस करने से बचने के लिए रेगुलर अपडेट चेक करते रहें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
RPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।