RPSC Exam Calendar 2026 जारी, नए साल में 18 परीक्षाएं; देखें पूरी डेट लिस्ट

संक्षेप: RPSC Exam Calendar 2026 Out : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2026 के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी कर दिया है। जनवरी से दिसंबर तक 18 बड़ी परीक्षाएं होंगी, जिनमें दो परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित (CBT) होंगी।

Dec 26, 2025 10:51 pm IST

RPSC Exam Calendar 2026 Out : नए साल की शुरुआत से पहले ही राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दे दी है। लंबे समय से परीक्षा तिथियों को लेकर असमंजस में चल रहे अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने वर्ष 2026 का प्रस्तावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक अगले साल कुल 18 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें दो परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी। खास बात यह है कि करीब 6 साल बाद RPSC फिर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाने जा रहा है।

जनवरी से शुरू होगा परीक्षा चक्र आरपीएससी की परीक्षाओं की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होगी। पहले ही दिन डिप्टी कमांडेंट परीक्षा-2025 आयोजित की जाएगी। इसके तुरंत बाद 12 जनवरी को आयुर्वेद विभाग के लेक्चरर की परीक्षा होगी। आयोग का लक्ष्य है कि पूरे साल परीक्षाएं तय समय पर और पारदर्शी तरीके से कराई जाएं।

RPSC Exam Date List 2026 (प्रस्तावित) डिप्टी कमांडेंट परीक्षा-2025 - 11 जनवरी 2026

लेक्चरर (आयुर्वेद विभाग) परीक्षा-2025 - 12 जनवरी 2026

सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) - 1 फरवरी 2026

जूनियर केमिस्ट (PHED विभाग) - 1 फरवरी 2026

सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती मुख्य परीक्षा-2024 - 15 से 18 मार्च 2026

सब इंस्पेक्टर / प्लाटून कमांडर परीक्षा-2025 - 5 अप्रैल 2026

वेटेनरी ऑफिसर भर्ती परीक्षा-2025 - 19 अप्रैल 2026

असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर परीक्षा-2025 - 19 अप्रैल 2026

आरक्षित परीक्षा तिथि - 26 अप्रैल 2026

आरक्षित परीक्षा तिथि - 3 मई 2026

प्राध्यापक, कृषि प्राध्यापक व कोच भर्ती परीक्षा-2025 - 31 मई से 16 जून 2026

वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा-2025 - 12 से 18 जुलाई 2026

कनिष्ठ विधि अधिकारी (JDA) परीक्षा-2025 - 26 से 27 जुलाई 2026

सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा-2025 - 30 अगस्त 2026

निरीक्षक (कारखाना एवं बॉयलर्स) - 20 सितंबर 2026

निरीक्षक बॉयलर्स (रसायन) - 20 सितंबर 2026

सहायक निदेशक व वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा - 13 से 16 अक्टूबर 2026

संरक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 - 15 नवंबर 2026

आरक्षित तिथियां - 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर 2026

6 साल बाद ऑनलाइन परीक्षा की वापसी आरपीएससी ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और आधुनिकता लाने के उद्देश्य से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। आयोग ने इसके लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। इससे परीक्षा प्रक्रिया तेज, निष्पक्ष और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

फर्जी डिग्री पर लगेगी लगाम आयोग अध्यक्ष ने बताया कि फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्र के कारण भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है। इसे रोकने के लिए विश्वविद्यालयों में QR कोड आधारित सत्यापन व्यवस्था लागू की जा रही है। राजस्थान सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और अब निजी व सरकारी विश्वविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं।

परीक्षा शुल्क को लेकर बड़ा बदलाव आरपीएससी की जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थी आवेदन तो करते हैं लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होते, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। अब आयोग ऐसी व्यवस्था करने की तैयारी में है, जिसमें परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को उसका आवेदन शुल्क ऑनलाइन वापस कर दिया जाएगा। इससे गैर-जरूरी आवेदनों पर रोक लगेगी।