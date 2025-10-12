RPSC Exam 2025: आरपीएससी ने बदला सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा केंद्र

RPSC Exam 2025: आरपीएससी की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) एवं कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए सामान्य ज्ञान एवं सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के एग्जाम सेंटर्स को बदल दिया गया है।

Sun, 12 Oct 2025 03:42 PM

RPSC Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) एवं कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए सामान्य ज्ञान एवं सहायक कृषि अधिकारी परीक्षा के एग्जाम सेंटर्स को बदल दिया गया है। परीक्षा के लिए जयपुर जिले में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। इन परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने जयपुर शहर के परीक्षा केंद्र 16-0025, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिरसी, जयपुर, जिला: जयपुर पिन कोड 302001 जिला/तहसील: जयपुर पिन: 2240559, 0141-2240559 का संशोधन 16-0025, पुरोहित हरिनारायण गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिरसी, जयपुर पिन कोड 302041, मोबाइल: 8619926481 में कर दिया गया है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का पता और नाम को ध्यान से चेक करें। परीक्षा दिन पर किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।

RPSC Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय