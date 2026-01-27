Hindustan Hindi News
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर, जुलाई तक होंगी 12000 से अधिक पदों की परीक्षाएं

संक्षेप:

Jan 27, 2026 10:59 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2026 के लिए भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। फरवरी से जुलाई तक के चार महीनों में आयोग कुल 12,143 पदों की भर्ती परीक्षाएं आयोजित करेगा। इनमें सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक, कोच, पशु चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता और अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन परीक्षाओं में लगभग 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने की संभावना है। आयोग ने इस दौरान 500 से 800 अतिरिक्त परीक्षा केंद्र, 1 हजार वीडियोग्राफर, 3 हजार से अधिक शिक्षक-कर्मचारी, 3 हजार पुलिसकर्मी और 500 से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था की तैयारी की है। राज्य सरकार का दावा है कि 2026 में एक लाख से अधिक सरकारी भर्तियां युवाओं को रोजगार देंगे।

फरवरी से जुलाई तक महत्वपूर्ण परीक्षाएं

आयोग के कैलेंडर के अनुसार फरवरी से जुलाई तक की प्रमुख परीक्षाएं इस प्रकार हैं:

  • कनिष्ठ रसायनज्ञ (PHED) – 13 पद – 1 फरवरी
  • सहायक विद्युत निरीक्षक (ऊर्जा विभाग) – 9 पद – 1 फरवरी
  • सहायक अभियंता संयुक्त मुख्य परीक्षा (कार्मिक विभाग) – 15 से 18 मार्च
  • सब इंस्पेक्टर/प्लाटून कमांडर (गृह विभाग) – 1015 पद – 5 अप्रैल
  • पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) – 1100 पद – 19 अप्रैल
  • सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) – 281 पद – 19 अप्रैल
  • प्राध्यापक (कृषि) एवं कोच (माध्यमिक शिक्षा) – 3225 पद – 31 मई से 16 जून
  • वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) – 6500 पद – 12 से 18 जुलाई

इन परीक्षाओं के अलावा आयोग ने 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 और 27 दिसंबर की तिथियां अन्य परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी हैं।

परीक्षा कैलेंडर का महत्व और सरकार का दावा

पिछले साल दिसंबर में जारी कैलेंडर से अभ्यर्थियों को पहले से तैयारी की स्पष्ट रूपरेखा मिल गई है। इससे तिथियों में बार-बार बदलाव की समस्या खत्म हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि विकसित राजस्थान के लक्ष्य में युवा केंद्र में हैं। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। कैलेंडर से पारदर्शिता बनी रहेगी और अभ्यर्थी समय प्रबंधन बेहतर कर सकेंगे। आयोग ने डिप्टी कमांडेंट और लेक्चरर भर्ती परीक्षाएं पहले ही पूरी कर ली हैं। अब फरवरी से जुलाई तक की परीक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं।

अभ्यर्थियों के लिए सलाह और तैयारी टिप्स

ये परीक्षाएं प्रतियोगी होने वाली हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को अभी से तैयारी तेज कर देनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर, प्राध्यापक और पशु चिकित्सा अधिकारी जैसे पदों पर लाखों अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। आयोग ने संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था की है, लेकिन अभ्यर्थियों को नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपडेट्स चेक करते रहना चाहिए। परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और पिछले वर्षों के पेपर जरूर देखें। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कोचिंग और सेल्फ स्टडी से तैयारी मजबूत करें। समय प्रबंधन और फिजिकल फिटनेस पर विशेष ध्यान दें, खासकर सब इंस्पेक्टर जैसे पदों के लिए।

राजस्थान सरकार और RPSC युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। फरवरी से जुलाई तक की ये परीक्षाएं हजारों युवाओं के भविष्य को संवारने वाली हैं।

RPSC Government Jobs
