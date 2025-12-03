RPSC ASO Answer Key: राजस्थान असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आंसर-की जारी, 4 दिसंबर से दर्ज कराएं आपत्ति

संक्षेप: RPSC Assistant Statistical Officer Answer Key: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आज 3 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) भर्ती परीक्षा 2024 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है।

RPSC Assistant Statistical Officer Answer Key: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) भर्ती परीक्षा 2024 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। यह आंसर-की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर आज 3 दिसंबर 2025 को जारी की गई, जिससे उम्मीदवार परीक्षा में अपने अनुमानित अंकों की जांच कर सकते हैं।

RPSC Assistant Statistical Officer Answer Key pdf Direct Link आपत्ति दर्ज कराने का मौका आयोग ने उम्मीदवारों को प्रोविजनल आंसर-की में दिए गए किसी भी उत्तर के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया है। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर-की में दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वे डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करने की शुरुआत कल 4 दिसंबर 2025 से होगी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आपत्ति केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर ही जमा करनी होगी। 6 दिसंबर के बाद प्राप्त हुई किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

कितनी फीस लगेगी? RPSC द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।

आंसर-की कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार RPSC ASO प्रोविजनल आंसर-की 2025 को डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।

आंसर-की सेक्शन: वेबसाइट पर "Answer Keys" या "News & Events" सेक्शन खोजें।

लिंक पर क्लिक करें: "ASST. STATISTICAL OFFICER – Provisional Answer Key 2025" वाले लिंक पर क्लिक करें।

डाउनलोड करें: आंसर-की एक PDF फाइल के रूप में खुल जाएगी। आप इसे डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।