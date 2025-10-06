RPSC ASO and Agriculture Exams 2025 : आरपीएससी एएसओ , कृषि विभाग की परीक्षाएं 12 अक्टूबर से, एडमिट कार्ड कब

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कृषि विभाग की भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। जानें तारीख, एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी।

RPSC ASO and Agriculture Department Exams 2025 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी (Assistant Statistical Officer) और कृषि विभाग की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगी, जबकि कृषि विभाग की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर और 28-29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा केंद्रों की जानकारी अब SSO पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा चुकी है। उम्मीदवार अपनी एडमिट कार्ड 9 अक्टूबर 2025 से RPSC की आधिकारिक वेबसाइट और SSO पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना आवश्यक है।

RPSC ASO and Agriculture Department Exams 2025 : इन बातों का रखना होगा ध्यान परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। कृषि विभाग की सामान्य ज्ञान परीक्षा 12 अक्टूबर को दोपहर 3:00 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित होगी। ओएमआर शीट के पांचवें विकल्प के लिए अतिरिक्त 5 मिनट दिए जाएंगे, जबकि सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर 60 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है, और देर से आने पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

उम्मीदवारों को रंगीन आधार कार्ड या अन्य मूल फोटो पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी साथ लाना अनिवार्य है। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर हाल की स्पष्ट रंगीन फोटो चिपकाना जरूरी है।