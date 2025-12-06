Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़RPSC Assistant Professor Admit Card Link : Rajasthan Assistant Professor Exam Admit Card out download sso id
RPSC Assistant Professor Admit Card Link : राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड जारी, कल से परीक्षा

संक्षेप:

RPSC Assistant Professor Admit Card : राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कल 7 दिसंबर से ही होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी।

Dec 06, 2025 07:32 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (कॉलेज शिक्षा विभाग) कल 7 दिसंबर से ही होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी। फैसला रद्द होने के बाद आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा के लिए कुल 92,600 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को अपलोड किए जाने थे, लेकिन एकलपीठ की ओर से रोक लगा दिए जाने के बाद आरपीएससी ने इन्हें रोक दिया था।

आरपीएससी ने सितंबर में 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने कहा था कि भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था। तब आयोग ने कहा गया था कि जल्दी विस्तृत सिलेबस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद आरपीएससी की ओर से सिलेबस नहीं जारी किया गया है।

RPSC Assistant Professor Admit Card Link 

आरपीएससी ने कहा है कि अपडेट सिलेबस को 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च 2025 ही थी, यही अपडेटेड सिलेबस है। भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित हो चुके हैं। केंद्रों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है। परीक्षा पर रोक लगाने से समय और धन बर्बाद होगा। सुनवाई में डिवीजन बेंच ने कहा- 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 ने याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता एक तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस बहुत विस्तृत है, तैयारी का समय नहीं मिला।

इस परीक्षा के लिए राजस्थान में कुल 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें 203 सरकारी और 95 निजी संस्थान है। परीक्षा 20 दिसंबर तक होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
RPSC
