RPSC Assistant Professor Admit Card Link : राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड जारी, कल से परीक्षा

संक्षेप: RPSC Assistant Professor Admit Card : राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कल 7 दिसंबर से ही होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी।

राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (कॉलेज शिक्षा विभाग) कल 7 दिसंबर से ही होगी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी। फैसला रद्द होने के बाद आरपीएससी ने भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। परीक्षा के लिए कुल 92,600 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 4 दिसंबर को अपलोड किए जाने थे, लेकिन एकलपीठ की ओर से रोक लगा दिए जाने के बाद आरपीएससी ने इन्हें रोक दिया था।

आरपीएससी ने सितंबर में 30 विषयों के 574 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों ने कहा था कि भर्ती का विज्ञापन सितंबर में जारी हुआ था। तब आयोग ने कहा गया था कि जल्दी विस्तृत सिलेबस वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन कई बार मांग करने के बावजूद आरपीएससी की ओर से सिलेबस नहीं जारी किया गया है।

RPSC Assistant Professor Admit Card Link आरपीएससी ने कहा है कि अपडेट सिलेबस को 8 अक्टूबर को अपलोड किया गया था लेकिन उसे जारी करने की तारीख 26 मार्च 2025 ही थी, यही अपडेटेड सिलेबस है। भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित हो चुके हैं। केंद्रों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लग चुकी है। परीक्षा पर रोक लगाने से समय और धन बर्बाद होगा। सुनवाई में डिवीजन बेंच ने कहा- 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 ने याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता एक तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस बहुत विस्तृत है, तैयारी का समय नहीं मिला।