राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

RPSC Assistant Engineer Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर (AE) प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा 28 सितंबर, 2025 को आयोजित की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 12:46 PM
RPSC Assistant Engineer Admit Card 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से असिस्टेंट इंजीनियर (AE) प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

RPSC Assistant Engineer Admit Card 2025 Direct Link

आरपीएससी एई परीक्षा जूनियर इंजीनियर (जेई) के कुल 1014 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, जो 28 सितंबर, 2025 को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट डाउनलोड करके परीक्षा हॉल में ले जाना होगा क्योंकि इसके बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिनके कुल 400 अंक होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र दो घंटे का होगा।

RPSC AE Pre Admit Card 2025: राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

