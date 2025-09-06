RPSC ने घोषित किया राजस्थान कृषि विभाग भर्ती टाइमटेबल,अक्टूबर में होंगे सभी पेपर

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। सभी परीक्षाएं आयोग द्वारा निर्धारित समय पर आयोजित होंगी। इस दौरान कृषि विभाग से जुड़े अनेक पदों के लिए उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर शामिल होंगे।

पहला दिन: सामान्य ज्ञान और सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा

12 अक्टूबर को पहले दिन दो परीक्षाओं का आयोजन होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन किया जाएगा। वहीं, इसी दिन दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर होगा। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी।

दूसरा दिन: सहायक कृषि अधिकारी और सांख्यिकी अधिकारी

13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी के पद हेतु परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी के पद के लिए परीक्षा होगी। इस दिन दो अलग-अलग सत्रों में उम्मीदवार परीक्षा देंगे।

तीसरा दिन: एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर परीक्षाएं

14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी के पद हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस दिन कृषि अनुसंधान से जुड़े प्रमुख विषयों की परीक्षाएं होंगी।

चौथा दिन: एंटोमोलॉजी और बॉटनी

15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी की परीक्षा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर बॉटनी की परीक्षा का आयोजन होगा।

पांचवा दिन: प्लांट पैथोलॉजी और हॉर्टिकल्चर

16 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा होगी। दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

छठा दिन: असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर परीक्षाएं

17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की परीक्षा होगी। दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी।

सातवां दिन: एंटोमोलॉजी और बॉटनी

18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी की परीक्षा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी की परीक्षा होगी।

अंतिम दिन: प्लांट पैथोलॉजी

19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा आयोजित होगी। इसके साथ ही यह भर्ती परीक्षा कार्यक्रम पूरा होगा।

आयोग का संदेश

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज परीक्षा के दिन साथ लाने होंगे।