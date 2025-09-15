कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, RPSC ने जारी किया संशोधित शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने पहले 5 सितंबर को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने पहले 5 सितंबर को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब उसमें संशोधन करते हुए नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं।

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इन परीक्षाओं का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को होगा। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारणों का खुलासा नहीं किया है।

संशोधित शेड्यूल के मुताबिक कृषि विभाग भर्ती परीक्षा इस प्रकार होगी—

12 अक्टूबर को सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक होगी।

13 अक्टूबर को दो परीक्षाएं होंगी। सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) और दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी (Statistics Officer) की परीक्षा आयोजित होगी।

14 अक्टूबर को भी दो परीक्षाएं निर्धारित हैं। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी।

15 अक्टूबर को एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की दो परीक्षाएं होंगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एंटोमोलॉजी विषय और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर बॉटनी विषय की परीक्षा होगी।

16 अक्टूबर को भी परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा आयोजित होगी।

17 अक्टूबर को असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए परीक्षा होगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विषय और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रोनॉमी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

अब बदलाव के बाद 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं 28 और 29 अक्टूबर को होंगी।

28 अक्टूबर को सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी की परीक्षा होगी।