rpsc agriculture department recruitment exam date change rajasthan revised schedule कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, RPSC ने जारी किया संशोधित शेड्यूल, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rpsc agriculture department recruitment exam date change rajasthan revised schedule

कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, RPSC ने जारी किया संशोधित शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने पहले 5 सितंबर को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 15 Sep 2025 10:22 PM
share Share
Follow Us on
कृषि विभाग भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, RPSC ने जारी किया संशोधित शेड्यूल

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने पहले 5 सितंबर को विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन अब उसमें संशोधन करते हुए नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं।

आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया गया है। अब इन परीक्षाओं का आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को होगा। आयोग ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव के कारणों का खुलासा नहीं किया है।

संशोधित शेड्यूल के मुताबिक कृषि विभाग भर्ती परीक्षा इस प्रकार होगी—

12 अक्टूबर को सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक होगी।

13 अक्टूबर को दो परीक्षाएं होंगी। सुबह 10 बजे से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी (Assistant Agriculture Officer) और दोपहर 3 बजे से 4:50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी (Statistics Officer) की परीक्षा आयोजित होगी।

14 अक्टूबर को भी दो परीक्षाएं निर्धारित हैं। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा होगी।

15 अक्टूबर को एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की दो परीक्षाएं होंगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एंटोमोलॉजी विषय और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर बॉटनी विषय की परीक्षा होगी।

16 अक्टूबर को भी परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा आयोजित होगी।

17 अक्टूबर को असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए परीक्षा होगी। सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विषय और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रोनॉमी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी।

अब बदलाव के बाद 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाएं 28 और 29 अक्टूबर को होंगी।

28 अक्टूबर को सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी की परीक्षा होगी।

29 अक्टूबर को अंतिम परीक्षा आयोजित होगी। इस दिन सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी विषय की परीक्षा होगी।

RPSC
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।