RPSC AEN परीक्षा 2025: अजमेर-जयपुर में आयोजित होगी तीन दिवसीय परीक्षा, एडमिट कार्ड करें डाउनलोड

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र (Admit Card) गुरुवार को जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अजमेरThu, 25 Sep 2025 08:34 PM
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक अभियंता (AEN) भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रवेश पत्र (Admit Card) गुरुवार को जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र क्रमांक और जन्म तिथि दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। RPSC की यह परीक्षा 28 से 30 सितंबर तक अजमेर और जयपुर में आयोजित की जाएगी। कुल 1014 पदों के लिए यह तीन दिवसीय परीक्षा 160 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।

पहले दिन, यानी 28 सितंबर को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। अजमेर में इस दिन कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 14 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पूरे जयपुर और अजमेर में मिलाकर लगभग 58 हजार अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे।

दूसरे दिन, यानी 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आयोजित किया जाएगा। वहीं, तीसरे दिन यानी 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर होगा।

RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए OMR के पांचवें विकल्प को भरने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय दिया जाएगा। यह सुविधा अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र भरते समय उचित समय देने के लिए है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट या SSO पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। प्रवेश पत्र में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, तारीख और समय की जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचने का अनुरोध किया है, ताकि सभी आवश्यक जांच और प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

RPSC की यह भर्ती परीक्षा राजस्थान में इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में सहायक अभियंता पदों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यभार संभालेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं, जिनमें परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क पहनना और निर्धारित समय पर उपस्थित होना शामिल है।

अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। तीन दिन चलने वाली इस परीक्षा के लिए आयोग ने हर पहलू पर ध्यान दिया है ताकि परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो। अजमेर और जयपुर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र का नक्शा और समय पहले से देख लें और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें।

