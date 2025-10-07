RPSC AE Question Paper 2025: राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा प्रश्नपत्र rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, Direct Link

RPSC AE Prelims Question Paper 2025: आरपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड काॅम्पिटिटेटिव (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC AE Prelims Question Paper 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड काॅम्पिटिटेटिव (प्रारंभिक) परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों में कुल 1,014 पदों को भरने के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28, 29 और 30 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे वे अधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर प्रश्नपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

RPSC AE Prelims Question Paper 2025 Direct Link प्रश्न पत्रों में सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान (जीके और जीएस) शामिल थे, जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान थे और स्पेशिफिक ब्रांच - सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कृषि इंजीनियरिंग के प्रश्न पत्र भी शामिल थे। यह तीन दिवसीय परीक्षा 160 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

पहले दिन, यानी 28 सितंबर को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया गया। इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ। दूसरे दिन, यानी 29 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर आयोजित किया गया। वहीं, तीसरे दिन यानी 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर हुआ।

RPSC AE Prelims Question Paper 2025: राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए News and Events सेक्शन में जाना होगा।

3. अब आपको "Question Papers" लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको अपने शिफ्ट के "Question Paper " लिंक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा प्रश्नपत्र की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

6. अब आप प्रश्नपत्र पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।

7. भविष्य के लिए प्रश्नपत्र का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।