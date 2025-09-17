RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : 6500 राजस्थान टीजीटी शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि आज

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान में 6500 पदों पर सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए आज 17 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Wed, 17 Sep 2025 09:26 AM

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy , Rajasthan TGT Senior Teacher Recruitment 2025 : राजस्थान में 6500 पदों पर सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए आज 17 सितंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। जिन योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा सेमाध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर टीजीटी के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी। साल 2025 की अब तक की ये सबसे बड़ी भर्ती है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई थी। परीक्षा जुलाई 2026 में होगी।

कहां कितने पद विषय नॉन टीएसपी टीएसपी हिन्दी 1005 47 1,052

अंग्रेजी 1150 155 1305

संस्कृत 842 98 940

गणित 1184 201 1385

विज्ञान 1160 195 1355

सामाजिक विज्ञान 401 0 401

उर्दू 48 0 48

पंजाबी 11 0 11

सिंधी 02 0 02

गुजराती 01 0 01

अधिकतर विषयों में आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। यह आयु सीमा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू और पंजाबी विषयों के लिए लागू है। इन विषयों में कोई विशेष आयु छूट नहीं दी गई है।

सिंधी और गुजराती विषय के अभ्यर्थियों को 3 साल की विशेष छूट मिलेगी। इन विषयों में आयोग ने पिछली बार 2013 में 10 पदों की भर्ती निकाली थी और तब से कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। इसी वजह से इन विषयों के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट दी जा रही है। आपको बता दें कि आरपीएससी ने 14 अगस्त को इस भर्ती के लिए योग्यता नियमों में संशोधन किया था। ऐसे में अभ्यर्थी नए नियम जरूर पढ़ लें।

योग्यता नियम हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी व गुजराती के लिए - संबंधित विषय (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन। एवं बीएड।

विज्ञान विषय के लिए - फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी व बायो केमिस्ट्री में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन । एवं बीएड।

सामाजिक विज्ञान के लिए - हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन व फिलॉस्फी में से किन्ही दो विषयों (ऑप्शनल विषय) के साथ ग्रेजुएशन । एवं बीएड।

फीस : सामान्य, पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) : 600 रुपए

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जनजाति) और दिव्यांगजन : 400 रुपए

चयन कैसे होगा रिटन एग्जाम के बेसिस पर

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एग्जाम पैटर्न : पेपर - 1 : सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान

राजस्थान का करंट अफेयर्स

जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया

एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 : संबंधित विषय में सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में टीचिंग मैथड की जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट

मार्क्स : 300