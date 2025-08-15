RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : Rajasthan Senior Teacher recruitment eligibility rules changed apply dates RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : 6500 राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के योग्यता नियम बदले, आवेदन 17 से, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : Rajasthan Senior Teacher recruitment eligibility rules changed apply dates

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : 6500 राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के योग्यता नियम बदले, आवेदन 17 से

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीनियर टीचर (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 के योग्यता नियमों में बदलाव किया है। यह भर्ती विभिन्न 10 विषयों में निकाली गई है जिसके लिए आवेदन 17 अगस्त से शुरू होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 11:30 AM
RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : 6500 राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के योग्यता नियम बदले, आवेदन 17 से

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) भर्ती-2025 के विज्ञापन अंतर्गत विभिन्न 10 विषयों के पदों की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन संबंधी शुद्धि पत्र जारी किया गया है। विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को विज्ञापन संख्या 7/2025-26 जारी किया गया था। इसके तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं।

कार्मिक विभाग द्वारा 5 अगस्त 2025 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद, विज्ञापित किए गए 10 विषय के पदों की संशोधित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर शुद्धि पत्र संख्या 09/2025-26 जारी किया गया है। अभ्यर्थी इस शुद्धि पत्र को ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं। विज्ञापन की अन्य शर्तें पहले जैसी रहेंगी।

उम्मीदवार RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 साल

अधिकतम : 40 साल

फीस :

सामान्य, पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) : 600 रुपए

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जनजाति) और दिव्यांगजन : 400 रुपए

चयन कैसे होगा

रिटन एग्जाम के बेसिस पर

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एग्जाम पैटर्न :

पेपर - 1 :

सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान

राजस्थान का करंट अफेयर्स

जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया

एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 :

संबंधित विषय में सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में टीचिंग मैथड की जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट

मार्क्स : 300

