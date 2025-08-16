RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : Rajasthan Senior Teacher recruitment apply from tomorrow sso id RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान में 6500 सीनियर टीचर भर्ती के आवेदन कल से, जानें कैसे होगा चयन, Career Hindi News - Hindustan
RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : Rajasthan Senior Teacher recruitment apply from tomorrow sso id

RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान में 6500 सीनियर टीचर भर्ती के आवेदन कल से, जानें कैसे होगा चयन

माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 10:12 AM
RPSC 2nd Grade Teacher Vacancy : राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वरिष्ठ अध्यापक के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक आमंत्रित किए गए हैं। उम्मीदवार RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आयु सीमा

न्यूनतम : 18 साल

अधिकतम : 40 साल

फीस :

सामान्य, पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) : 600 रुपए

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/सहरिया आदिम जनजाति) और दिव्यांगजन : 400 रुपए

चयन कैसे होगा

रिटन एग्जाम के बेसिस पर

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

एग्जाम पैटर्न :

पेपर - 1 :

सब्जेक्ट : जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान

राजस्थान का करंट अफेयर्स

जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया

एजुकेशनल साइकोलॉजी

प्रश्नों की संख्या : 100

टाइम लिमिट : 2 घंटे

मार्क्स : 200

पेपर - 2 :

संबंधित विषय में सेकंडरी और सीनियर सेकंडरी स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज

संबंधित विषय में टीचिंग मैथड की जानकारी

प्रश्नों की संख्या : 150

टाइम लिमिट : 2 घंटे 30 मिनट

मार्क्स : 300

RPSC
