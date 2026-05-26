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RPSC 2nd Grade Teacher Exam date 2026: राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि जारी, जुलाई में होगा एग्जाम

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan senior teacher exam date 2026: राजस्थान सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा-2025 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन आगामी 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

RPSC 2nd Grade Teacher Exam date 2026: राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि जारी, जुलाई में होगा एग्जाम

RPSC 2nd Grade Teacher Exam date 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर सेकेंड ग्रेड के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म कर दिया है। आयोग ने सीनियर टीचर प्रतियोगी परीक्षा-2025 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है।

आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस बंपर भर्ती परीक्षा का आयोजन आगामी 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल 6,500 पदों को भरने के लिए निकाली गई इस वैकेंसी के लिए प्रदेश भर से 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इतने बड़े पैमाने पर हो रही परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुगमता से कराने के लिए आयोग ने सभी विषयों को चार अलग-अलग ग्रुपों (A, B, C और D) में विभाजित किया है।

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ग्रुप के अनुसार परीक्षा का पूरा शेड्यूल

अभ्यर्थी अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए अपने विषय के अनुसार नीचे दिए गए परीक्षा कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक समझ लें:

ग्रुप-ए : इस ग्रुप में केवल सोशल साइंस विषय को रखा गया है। इसके अभ्यर्थियों की परीक्षा 12 जुलाई 2026 को दो पारियों में होगी। पहली शिफ्ट में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 'सामान्य ज्ञान' (GK) का पेपर होगा, जबकि दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 'सोशल साइंस' विषय की परीक्षा ली जाएगी।

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ग्रुप-बी : इस ग्रुप में हिंदी विषय के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इनकी परीक्षा 13 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी। सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 'सामान्य ज्ञान' की परीक्षा होगी और इसी दिन दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 'हिंदी' विषय का पेपर आयोजित होगा।

ग्रुप-सी : इस ग्रुप के अंतर्गत साइंस और संस्कृत विषयों को रखा गया है। इन दोनों विषयों के सभी अभ्यर्थियों के लिए 14 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 'सामान्य ज्ञान' की संयुक्त परीक्षा होगी। इसके बाद इसी दिन (14 जुलाई) दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 'साइंस' विषय का पेपर होगा। वहीं, 'संस्कृत' विषय के अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा अगले दिन यानी 15 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

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ग्रुप-डी : इस सबसे बड़े ग्रुप में गणित, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती समेत कुल छह विषयों को जगह दी गई है। इस ग्रुप के सभी अभ्यर्थियों के लिए 16 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक 'सामान्य ज्ञान' की परीक्षा होगी। इसके तुरंत बाद दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक ‘गणित’ विषय का एग्जाम लिया जाएगा।

इसके बाद 17 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 'इंग्लिश' और दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 'उर्दू' विषय की परीक्षा होगी। परीक्षा के अंतिम दिन यानी 18 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 'पंजाबी' विषय का पेपर होगा, जबकि दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक 'सिंधी' और 'गुजराती' विषयों की परीक्षा के साथ इस पूरे भर्ती अभियान का समापन होगा।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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