RPSC 2nd Grade Teacher Answer Key 2026 Link: राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर आंसर-की जारी, डाउनलोड लिंक
RPSC 2nd Grade Teacher Answer Key 2026 Link: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सीनियर टीचर ग्रेड-II परीक्षा 2026 की आधिकारिक आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षार्थी rpsc.rajasthan.gov.in पर उत्तर कुंजी देख सकते हैं।
RPSC 2nd Grade Answer Key 2026 Download: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सीनियर टीचर ग्रेड-II बनने की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक अहम अपडेट आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। 12 जुलाई और 13 जुलाई 2026 के बीच आयोजित हुई इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग के आधिकारिक पोर्टल rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी विषय-वार रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने जनरल नॉलेज-A, सोशल साइंस, हिंदी और जनरल नॉलेज-B की आंसर-की जारी की है।
विभिन्न विषयों के लिए आयोजित हुई थी ऑफलाइन परीक्षा
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों—जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी और सिंधी—के हजारों पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा OMR मोड में आयोजित की थी। परीक्षा में मुख्य रूप से दो पेपर शामिल थे:
पेपर 1 (सामान्य ज्ञान): इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) थे, जिनके कुल अंक 200 थे और परीक्षा अवधि 2 घंटे की थी।
पेपर 2 (विषय-संबंधित): इसमें संबंधित विषय से जुड़े 150 प्रश्न पूछे गए थे, जो कुल 300 अंकों के थे और इसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया था।
इस तरह कुल 500 अंकों के आधार पर उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी।
ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने का मौका
आरपीएससी द्वारा प्रोविजनल आंसर-की जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी किसी उत्तर पर संदेह होता है, तो वे निर्धारित समय सीमा 29 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क 100 रुपये का भुगतान ई-मित्र या ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
आपत्तियों की समीक्षा के पश्चात आयोग फाइनल आंसर-की और कट-ऑफ अंक जारी करेगा, जिसके आधार पर सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की
- सबसे पहले आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Candidate Information" अनुभाग के अंतर्गत "Answer Keys" लिंक पर क्लिक करें।
3. अब "Model Answer Key – Senior Teacher Gr. II Comp. Exam 2026" के विकल्प को चुनें।
4. अपने विषय (जैसे- Hindi, Social Science, GK) पर क्लिक करें।
5. आपकी स्क्रीन पर आंसर-की की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे डाउनलोड कर अपने ओएमआर शीट से उत्तरों का मिलान करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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