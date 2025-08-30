RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card : Rajasthan TGT Senior Teacher Exam city and admit card date important notice RPSC 2nd Grade Teacher Exam : कब आएंगे राजस्थान सीनियर टीचर एडमिट कार्ड व एग्जाम सिटी, नोटिस जारी, Career Hindi News - Hindustan
RPSC 2nd Grade Teacher Exam : कब आएंगे राजस्थान सीनियर टीचर एडमिट कार्ड व एग्जाम सिटी, नोटिस जारी

Rajasthan RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card : राजस्थान टीजीटी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से तीन दिन पहले जारी होंगे। वहीं एग्जाम सिटी परीक्षा तिथि से सात दिन पहले एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 30 Aug 2025 07:08 AM
RPSC 2nd Grade Teacher Admit Card : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा -2024 का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी की जानकारी परीक्षा तिथि से सात दिन पहलेव एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम डेट से तीन दिन पहले आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के जरिए आवेदन-पत्र नंबर व जन्मतिथि डालकर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर आंसरशीट के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।

60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश

परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।

आधार कार्ड का रंगीन प्रिंट लाएं

अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें। परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

